Cavani les dio a Riquelme y Boca la noticia más esperada del mercado

El delantero informó sobre la posibilidad de que llegue al club en las próximas semanas y dio un detalle clave al respecto.

Después de que Boca haya oficializado la venta de varios jugadores, ahora Juan Román Riquelme sumó una gran noticia de cara a la posible llegada del delantero uruguayo Edinson Cavani. El jugador está cada vez más cerca y ahora dio un paso necesario para su arribo a la institución xeneize y, principalmente, con un dato clave.

El delantero de 36 años tiene acordada su salida del Valencia para llegar, gratis, a Boca. Hace un par de semanas el equipo Che le daba el okey para empezar a hablar con otros clubes para tenerlo en las próximas semanas. El equipo español le había comunicado que no iba a ser parte del proyecto deportivo.

Vale decir que la postura del delantero de la selección uruguaya estaba por cobrar una parte de lo que le debía el Valencia, pero el conjunto "Che" quería pagar lo menos posible. De esta forma, encontraron un equilibrio y cobrará cerca de 1.5 millones de dólares. Bajo esta idea, ahora se esperan novedades con respecto a lo que puede ser el futuro del delantero en Argentina, en especial, en el equipo que dirige Jorge Almirón. En este sentido, el único medio que lo da como confirmado es el francés L'equipe. En una publicación escribió: "todavía queda una parte importante antes de la firma, en particular los detalles finales sobre los arreglos financieros. A un año del final del contrato del internacional uruguayo (136 partidos internacionales, 58 goles), el Valencia, que ya no cuenta con él, no debería pedir compensación".

Millones de dólares: la impensada suma de dinero que recibió Boca

En este sentido, en los últimos 15 días, Boca se dio el lujo de hacer varias ventas que lo llevan a tener más de 20 millones de dólares por la transferencias de tres jugadores. En primer lugar, este domingo, Mateo Retegui fue transferido al Genoa en una suma cercana a los 12 millones de dólares de los cuales seis millones irán para Tigre y la otra parte para Boca que mantuvo la ficha cuando se lo prestó al "Matador". En su etapa en Victoria, el delantero de San Fernando marcó 35 goles en 67 partidos.

Bajo esta situación, este mismo domingo, Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol cerraron la venta del delantero Luis Vázquez al Anderelecht de Bélgica, en una suma cercana a los 7 millones de dólares más una plusvalía del 15%. De esta forma, entre ambos delanteros la cifra es de casi 13 millones. El adiós del enterriano se produce luego de una recuperación futbolística del delantero que se destapó con un doblete ante Monagas de Venezuela en la Copa Libertadores, el 30 de junio pasado, y luego volvió a marcarle a Huracán por la Liga.