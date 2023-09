Cavani cantó canciones de Boca con su hija y enloqueció a los hinchas

El video de Edinson Cavani cantando con la hija canciones de Boca que "enloqueció" a los hinchas del "Xeneize" en las redes sociales.

Edinson Cavani le enseñó a su hija India (4) un tema de Boca y rápidamente desató la "locura" de los hinchas a través de las redes sociales. El delantero de 36 años no tiene el rendimiento esperado dentro de la cancha, donde apenas marcó un gol en nueve partidos, aunque su demostración de amor por el "Xeneize" caló hondo entre los fanáticos del club de La Ribera.

Una vez culminado el partido con el empate 1-1 frente a Lanús en la Bombonera por la quinta sexta de la Copa de la Liga Profesional 2023, el uruguayo fue grabado, junto a la niña, entonando uno de los temás más reconocidos e históricos de la institución. La criatura, nacida el 17 de mayo de 2019, se llevó los elogios de buena parte de los seguidores principalmente en X (ex Twitter).

Video: Cavani le enseñó una canción de Boca a su hija India

Mientras el atacante charrúa y la nena sonreían a la par, alentaban: "Boca, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo... Te alentaremos de corazón, esta es tu hinchada que te quiere ver campeón. No me importa lo que digan...". De hecho, el ex París Saint-Germain y Manchester United replicó la grabación en una historia en su cuenta oficial de Instagram (@cavaniofficial21) para sus más de diez millones de seguidores. Y agregó, junto al ícono del corazón: "La hincha más hermosa que puede existir".

El amor de Cavani por su hija hincha de Boca.

Los hinchas de Boca, maravillados con la hija de Cavani

Los números de Cavani en Boca