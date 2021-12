Carlos Bianchi y un ¿palito a Riquelme? por el presente de Boca: "No comprendió"

En ESPN F90 compartieron un video de Carlos Bianchi referido al presente de Boca de la mano de Sebastián Battaglia y el accionar del Consejo de Fútbol con Riquelme a la cabeza.

Boca Juniors tiene en mente el duelo por Copa Argentina ante Talleres para lograr la clasificación a la Libertadores del 2022, sin embargo no descansa tranquilo. Juan Román Riquelme y Sebastián Battaglia quedaron en la mira tras los casos de intoxicación en el plantel por parte de Edwin Cardona, Sebastián Villa y Carlos Zambrano. Carlos Bianchi, DT multicampeón en el club, habló sobre esto en un video imperdible.

Los números avalan por demás al "Virrey". Ganó siete títulos locales y nueve a nivel internacional entre 1993 y 2003 con Vélez Sarsfield y el "Xeneize". Conoce el club de La Ribera y cómo se maneja el vestuario, por lo que su palabra es más que autorizada en estos casos. No por nada logró tantos campeonatos y lo hizo con importantes referentes dentro de sus planteles como lo fueron Martín Palermo o el propio Román, entre otros.

El técnico más ganador de la historia boquense dejó un mensaje clarísimo en el mencionado video que pasaron en el programa de Sebastián "Pollo" Vignolo con respecto a Boca: "Uno no puede dejar de lado el grupo. Tiene que pensar siempre en el grupo, como a veces hay que tomar decisiones disciplinarias porque alguien se equivoca. Yo digo siempre que llevo el grupo adelante, vamos caminando", aseguró Bianchi.

Siendo aún más tajante agregó: "Si alguien se cae a la banquina, soy yo el que lo va a buscar y lo traigo para que siga con el grupo. Pero si cae otra vez a la banquina no comprendió que no tenía una segunda vez. Se quedará en la banquina y el grupo sigue. Lo más importante es el grupo, el que no piensa como tal no está en lo cierto", concluyó.

La opinión del equipo de ESPN F90

Se ganó el elogio de varios integrantes del ciclo, entre ellos Federico Bulos quien sentenció: "Un sabio como manejaba los grupos". Sebastián "Loco" Abreu tampoco se guardó nada: "Estamos viendo un entrenador con mucha historia. No tiene que ser de los entrenadores la toma de decisiones disciplinarias, tienen que ser institucionales, por parte de los directivos, y que el entrenador se adapte a esas formas", sostuvo.

También se sumó Daniel Arcucci, quien habló del técnico actual y los involucrados en los problemas: "Hay una responsabilidad mayor institucional, si vos tenés un entrenador como Battaglia, que tiene contrato hasta fin de año y demás, tenés que ir en auxilio, porque lo que hacés es dejarlo expuesto. Hay algunos de los protagonistas de esta última historia que ya se fueron tres o cuatro veces a la banquina, entonces el grupo ya tiene que seguir y los otros quedarse", concluyó.

Por último Morena Beltrán opinó: "Si tiene una ventaja Riquelme en esta situación es que hay pocos dirigentes que tienen el crédito para volver a arrancar en una situación que por momentos se ha tornado irreversible. Tiene la potestad y la espalda para 'decir perdí un año y medio', porque Boca se está desangrando después de Santos", recordó el duelo por semifinales de la Copa Libertadores 2020.

Lo que se viene para Boca

El próximo miércoles 8 de diciembre, desde las 21.10 horas en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero se jugará el partido entre el elenco boquense y Talleres de Córdoba. La "T" venció 1-0 a Godoy Cruz en el estadio Juan Gilberto Funes de San Luis, con un gol del colombiano Diego Valoyes. De esta manera se medirá ante el conjunto "Azul y oro" en el duelo decisivo

El vencedor del torneo gana una plaza para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022. De todas formas es importante remarcar que el elenco cordobés ya se aseguró jugar, por lo menos, el repechaje; algo que a su vez le sirve al "Xeneize": si vence a Arsenal en Sarandí o a Central Córdoba en la Bombonera, también entrará en el certamen continental -Lanús ya no podrá alcanzarlo-.