Carlos Bianchi pidió perdón por una mala decisión en Boca

Una llamativa acción fue revelada 16 años después de la final de la Copa Libertadores entre Boca y Once Caldas. Durante mucho tiempo se pensó que Carlos Bianchi había despreciado la medalla de segundo puesto conseguida esa noche, pero todo cambió.

En una entrevista, el entrenador Luis Fernando Montoya, técnico del conjunto colombiano en ese partido, explicó que el múltiple campeón con Boca se acercó a su casa a pedirle disculpas después de perder ese partido. "Bianchi tenía una persona cercana jugando en Medellín, entonces vino. Ahí se acercó, me visitó a mi casa y me dijo: 'Profe, vengo a pedirle disculpas por no recibir la medalla del subcampeonato, pero ese día tuve inconvenientes familiares también'.

También sostuvo, que ese mismo día, se sacaron una foto con agregó: ""Bianchi es todo un señor. Hay que aplaudirlo". Después de la final, el entrenador de Boca había dicho que "no sabía que había medalla del segundo puesto porque era la primera vez que perdía"