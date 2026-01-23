Boca va por Ascacíbar: el problema inesperado que abrió la negociación y qué pide Estudiantes

Boca Juniors tiene decidido avanzar por Santiago Ascacíbar en este mercado de pases tras un contratiempo físico que obligó a reconfigurar el mediocampo.

Boca Juniors reactivó el mercado de pases con un nombre que hasta hace semanas parecía lejano. Tras un problema físico inesperado en el plantel, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme realizará negociaciones por Santiago Ascacíbar, figura y capitán de Estudiantes de La Plata, en una operación que podría incluir otros jugadores.

Lo tuvo River en carpeta, hubo contactos iniciales y gestiones informales, pero la operación no prosperó. Ahora, con el mercado ya avanzado y desde la otra vereda, según reveló TyC Sports Boca aparece decidido a sentarse a negociar por Ascacíbar, mediocampista de 28 años y una de las piezas más consistentes del "Pincha" en las últimas temporadas.

El movimiento tomó fuerza en las últimas horas en el predio de Ezeiza, donde la dirigencia xeneize abrió varios frentes de negociación en un verano que, hasta el momento, no dejó incorporaciones de peso a días del debut en el Torneo Apertura. Mientras avanzan las charlas por Kevin Serna, Ángel Romero y Alexis Cuello, puertas adentro reconocen que Ascacíbar volvió a convertirse en una prioridad.

Por qué Boca acelera: el problema que cambió los planes

El interés por sumar otro mediocampista no es casual, sino que puede surgir por una necesidad. Boca se vio obligado a recalcular tras un contratiempo inesperado con Rodrigo Battaglia, ya que el volante no pudo entrenarse con normalidad durante toda la pretemporada a raíz de una tendinopatía insercional en el tendón de Aquiles derecho.

Luego de más de un mes sin evolución favorable, en el cuerpo médico comenzó a tomar fuerza la posibilidad de una intervención quirúrgica. En ese escenario, en el club estiman que el exjugador de Huracán podría estar fuera de las canchas durante al menos un par de meses, lo que generó una necesidad urgente de reforzar la mitad de la cancha.

Allí aparece Ascacíbar como la alternativa más sólida, futbolista dinámico, con despliegue, capacidad de llegada al área, experiencia internacional y que es del gusto tanto del presidente como del entrenador, Claudio Úbeda.

La postura de Estudiantes y el precio que pide Verón

Ascacíbar tiene contrato con Estudiantes hasta diciembre de 2027. En los últimos sondeos, la dirigencia encabezada por Juan Sebastián Verón dejó en claro que la cifra pretendida ronda los seis millones de dólares para liberar a una de sus figuras.

Sin embargo, desde el entorno del club platense aseguran que no habrá una postura inflexible. La dirigencia del "León" está dispuesta a escuchar ofertas y no descarta una negociación que incluya variantes creativas, como pagos escalonados o la inclusión de futbolistas de Boca.

Si bien el volante, que tuvo un paso por el fútbol de Alemania, también recibió sondeos desde Brasil y México, hasta ahora ninguna propuesta avanzó de manera concreta y se encuentra dispuesto a escuchar ofertas que cierren en su totalidad.

Qué dijo Ascacíbar sobre Boca y River

Consultado sobre la posibilidad de jugar en alguno de los clubes grandes del país tras avanzar por Copa Argentina el pasado martes, Ascacíbar se mostró cauto. “Tengo la cabeza puesta acá, pero estoy atento a lo que pueda pasar”, señaló en una entrevista reciente.

El mediocampista aclaró que, hasta el momento, solo existieron consultas informales. “Las ofertas no existen hasta que no son oficiales”, remarcó, y explicó que su representante recibió sondeos que nunca se transformaron en propuestas formales.

Sobre River, confirmó que hubo un pedido de condiciones, aunque aclaró que su agente representa a otros futbolistas. En cuanto a Boca, fue tajante: “No hablé con nadie de Boca”, buscando bajarle el tono a las versiones que lo acercaron al Xeneize en los últimos días.