Boca reveló lo que todos pensaban sobre la lesión de Valentín Barco

Boca Juniors informó, a través de sus redes sociales, qué tipo de lesión sufrió Valentín Barco frente a Racing.

Boca Juniors se prepara para enfrentar a Sarmiento el próximo domingo, pero recibió una mala noticia pensando en la revancha con Racing. El "Xeneize" informó qué tipo de lesión tiene Valentín Barco y todo indica que podría perderse el duelo clave por Copa Libertadores.

La imagen de Barco yèndose de La Bombonera con una evidente molestia al caminar, dio indicios que el panorama de su lesión no era para nada optimista. En los últimos partidos, el "Colo" se convirtió en una de las piezas clave en el equipo de Jorge Almirón y ahora el entrenador deberá prender velas de cara a lo que viene.

La lesión que sufrió Barco vs. Racing por Copa Libertadores

Menos de 24 horas después del encuentro frente a la "Academia", el talentoso zurdo se realizó los exámenes médicos para constatar el problema físico que padeció y el resultado de los mismo no fue satisfactorio. "Valentín Barco: lesión muscular grado 1/2 del músculo psoas ilíaco izquierdo. Depto. Médico Fútbol Profesional", informó Boca en las redes sociales sobre el jugador de 19 años.

Si bien el club no aclaró cuáto tiempo le llevará recuperarse de la lesión, todo indica que, como mínimo, serán entre 10 y 14 días, por lo que no llegaría a estar en condiciones para estar presente en el "Cilindro" el próximo miércoles 30 de agosto. De todas maneras, aunque no parezca sencillo, el cuerpo técnico hará hasta lo imposible para que Barco pueda recuperarse y jugar el encuentro de vuelta.

En caso de que Barco no logre curarse de su desgarro, Almirón cuenta con varias alternativas para su posición. Uno de los posibles reemplazantes podría ser Marcelo Saracchi y adelantar en el campo al colombiano Frank Fabra, o jugársela por Exequiel Zeballos o Lucas Janson desde el inicio, y así conformar un ataque más potente.

El capitán de la Selección de Bangladesh fue a ver a Boca y su reacción causó furor: "Increíble"

Jamal Bhuyan es el capitán de la Selección de Bangladesh y actualmente se desempeña en el club Sol de Mayo, el cual milita en el Federal A. El volante de 33 años está en nuestro país y dijo presente en la Bombonera para disfrutar del encuentro Boca Juniors vs. Racing por los cuartos de final de la Copa Libertadores, el cual terminó en empate. Su reacción causó furor en las redes y su video filmado en una de las tribunas no tardó en viralizarse.

Con un total de 5 goles y 17 asistencias 122 partidos jugados, el mediocampista se convirtió en un importante referente de su Seleccionado, además de serlo en todas las instituciones por los cuales pasó. Su arribo al conjunto de Río Negro sin dudas que fue una gran sorpresa para el fútbol argentino y los hinchas esperan por verlo en el verde césped. Mientras tanto, el futbolista aprovechó su tiempo libre para ver al "Xeneize" y no pasó para nada desapercibido.

"¡Fui a ver un partido de fútbol en Argentina y el ambiente fue absolutamente increíble! (Por cierto, estaba sentado en la sección familiar)", escribió Bhuyan en su cuenta de Instagram y el posteo superó los 4000 likes. En el video mostró un momento del partido y a la gente a su alrededor que esperaba por una victoria del conjunto local. Cabe destacar, que no fue la primera publicación del futbolista en nuestro país, ya que posó con un mural de Lionel Messi y Diego Maradona, como también en la Asociación del Fútbol Argentino.

Con respecto al presente del club en el Federal A, se encuentra en el sexto puesto de la Zona A del certamen a 20 puntos del líder, Olimpo de Bahía Blanca. Los cuatro primeros de cada grupo avanzarán a la fase eliminatoria y el último descenderá al Federal B. Con respecto a una posible clasificación, el conjunto de Río Negro está a sólo 3 unidades del cuarto, Sansinena. La mencionada divisional otorga sólo un ascenso a la Primera Nacional y Sol de Mayo se ilusiona con lograrlo tras la llegada de Jamal Bhuyan.