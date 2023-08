Boca recibió la peor noticia con La Bombonera a 6 días del partido contra Racing

Boca recibió la peor noticia con La Bombonera a seis días del partido contra Racing, por los cuartos de final de ida de la Copa Libertadores 2023. Qué pasó con el estadio.

Boca recibió la peor noticia con La Bombonera a seis días del partido de ida frente a Racing, por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2023. Durante la mañana del jueves 17 de agosto, allanaron el estadio Alberto J. Armando de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), como ya ocurrido en otras oportunidades en los últimos tiempos. Todas las actividades del día en las instalaciones fueron suspendidas.

De hecho, la Gendarmería y la Policía Judicial se presentaron en el club por un posible "fraude por entradas", bajo la instrucción de la fiscala Celsa Ramírez. Como parte del procedimiento, recorrieron el lugar, con Casa Amarilla y el Polideportivo Quinquela Martín incluidos, con la fiscalía de CABA. Como ha pasado previamente, en la institución de La Ribera sospechan de una cuestión política de cara a un partido clave con 45.000 hinchas en las tribunas. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es de Juntos por el Cambio y del PRO, mientras que la actual directiva de la entidad siempre se ha mostrado más cercana al peronismo.

La decisión fue ordenada por el Doctor Pablo Casas y ejecutada por Ramírez, a quien alguna vez desafió Juan Román Riquelme públicamente. Se dio en el marco de la reventa de entradas y de tickets falsos en los últimos encuentros como local. Casas se encuentra a cargo del juzgado de 1° instancia en lo Penal y Contravencional y de Faltas N°10, mientras que Ramírez es parte de la Fiscalía de Eventos Masivos de la Ciudad. Si bien la investigación por estas irregularidades comenzó en octubre de 2022, tras una denuncia formal el día en el que consagró campeón ante Independiente, con el correr de los meses habrían seguido sucediendo en La Bombonera y sus alrededores.

Los allanamientos en La Bombonera, cada vez más frecuentes.

Cuando Riquelme liquidó a la fiscala Celsa Ramírez por clausurar una tribuna de La Bombonera: "Esta señora"

En febrero de 2023, el vicepresidente y máximo ídolo de la institución insinuó que Ramírez es hincha de River y afirmó irónicamente que "habría que preguntar a la señora de qué cuadro es". Fiel a su estilo picante y polémico, tras la suspensión de una tribuna en aquel entonces, el exjugador amplió: "Sea del equipo que sea esta señora, que nos deje disfrutar de nuestro estadio". Incluso, planteó entre risas: "Espero que la señora no me clausure la cancha el día de mi despedida...".

En plenas tratativas para solucionar la situación por parte de la institución de La Ribera, Román defendió la gestión: "Sabemos que está todo en regla, que esta tarde se le presentarán las cosas y ojalá que trabaje hasta el sábado, que nos habilite la cancha como tiene que ser, porque el otro día trabajó hasta el sábado". Con bronca, le pidió "que trabaje hasta el sábado, porque al único que perjudicó es al hincha".

El trasfondo político de la clausura en La Bombonera

Consultado acerca de la fiscala Ramírez que trabaja en la Ciudad de Buenos Aires, Román picanteó: "Los bosteros somos hinchas de Boca, no somos de ningún otro club, de ningún partido político ni nada... Somos hinchas de Boca". Por último, llegó lo más caliente con relación a los comicios presidenciales de diciembre de 2023: "Me siento normal, eh. Va a ser un año divertido... El que se enoja pierde, y no me voy a enojar nunca porque estoy en el club más grande del mundo. Estoy en mi casa y tengo la obligación, con los hinchas, de cuidar a nuestro club. ¿La elección? Vamos a ganar 95% a 5%"