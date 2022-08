Boca está feliz: los dos golazos del sobrino de Riquelme a River en la Reserva

Matías Espíndola, sobrino de Juan Román Riquelme, le marcó dos golazos a River con la camiseta de Tigre en la Reserva. Boca está feliz.

Boca amaneció feliz el domingo 28 de agosto de 2022 y no precisamente por el equipo de Hugo Ibarra, sino algunas horas antes de que el plantel profesional enfrentara a Atlético Tucumán. La buena noticia no tuvo que ver con "El Xeneize" en sí, ya que se dio de manera indirecta.

En esta oportunidad tuvo que ver nada menos que con el sobrino de Juan Román Riquelme, Matías Espíndola, quien le marcó dos golazos a River en la Reserva. Se trata de un jugador de apenas 18 años que estaba en el banco en este encuentro y entró para cambiar la historia del partido, que culminó con la victoria por 2-0 del visitante en el predio del "Millonario" en Ezeiza (Provincia de Buenos Aires).

Iban 41 minutos del segundo tiempo cuando una buena jugada de Tigre sobre la izquierda derivó en un rebote que capturó Espíndola al borde del área grande. Sin dudarlo ni controlar la pelota, despachó un zurdazo seco, bajo y cruzado que se clavó al lado del poste izquierdo del arquero Alan Díaz para abrir el marcador.

El segundo tanto fue directamente una obra de arte. Cuando iban cuatro minutos de los cinco adicionados por el árbitro, el familiar de Román tomó un mal pase al medio del "Millo" en el centro de la cancha y, en pleno círculo central, ejecutó un remate impactante de derecha que se clavó por arriba del portero. Completamente "loco" de felicidad, el número 20 comenzó a hacer gestos con sus manos y a celebrar esta increíble conquista junto a sus compañeros.

Quién es Matías Espíndola, el sobrino de Riquelme que le marcó dos goles a River con la Reserva de Tigre

Con 18 años, el juvenil aún no firmó un contrato profesional. Es hijo de Mercedes Mariana, la hermana que le sigue a Román en el árbol genealógico de la familia. Llegó al conjunto de Victoria con apenas 13 de edad y su principal objetivo a comenzar a sumar minutos en la Primera División, más allá de que el entrenador Diego Martínez ya lo ha convocado en algunas ocasiones.

La relación de Espíndola con Riquelme y Tigre

Consultado acerca de las posibles similitudes con el juego del actual vicepresidente y máximo ídolo de la historia de Boca, el joven se describió a sí mismo dentro de la cancha: “Mis características son el buen pie, me gusta jugar siempre y trato de meter pelotas filtradas a mis compañeros, que es lo más me gusta”. “A mi tío Juan Román me parezco en la forma de correr capaz y en los movimientos que tengo, porque lo vi siempre", amplió. No obstante, reconoció: "Cuando me comparan con él me da vergüenza y a la vez felicidad por adentro, pero no me sale expresarlo porque es muy grande para mí. Me suele dar consejos, pero presto más atención cuando hay una charla de fútbol en familia o con sus amigos”.

Riquelme y Matías Espíndola, su sobrino que juega en Tigre.

Con respecto a la relación que sostiene con el exjugador de la Selección Argentina, Matías recalcó: “Lo que más me gusta de mi tío es la persona que es conmigo y todo lo que hizo con nosotros”. Además, en el diálogo con el canal de Youtube de la Liga Profesional de Fútbol, el joven volante ofensivo completó: "Mi objetivo principal hoy es jugar en la Primera de Tigre, algo que vengo peleando desde muy chiquito, y seguir siendo feliz en lo que más me gusta”.