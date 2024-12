Boca aceleró por un refuerzo top de Argentina: la jugada de Riquelme para cerrarlo

Boca va por un refuerzo de jerarquía: la jugada de Juan Roma´n Riquelme para cerrar su llegada.

En Boca Juniors no hay descanso sobre el final del año y el foco se encuentra en el mercado de pases. Por eso, el presidente, Juan Román Riquelme, no pierde tiempo y en las últimas horas aceleró por Claudio Aquino con determinación, luego de que el jugador anunciara que no continuará su carrera en Vélez Sarsfield.

Según manifestó el periodista Hugo Balassone de TyC Sports, horas después de que el talentoso volante se despidiera del "Fortín" públicamente, Riquelme se comunicó personalmente con Aquino para hacerle saber el deseo de que juegue en Boca en 2025, a sabiendas de que se encuentra sin club tras quedar con el pase en su poder.

Más allá del interés del "Xeneize", que viene desde mitad del 2024 cuando lo tentaron telefónicamente, el exfutbolista de Godoy Cruz e Independiente tiene ofertas de Brasil y de Paraguay, este último país en el que tiene familiares hinchas de Cerro Porteño.

Claudio Aquino no seguirá en Vélez y Boca sueña con tenerlo.

Aunque el mediapunta, de 33 años, aún no dio una respuesta, en Boca hay optimismo de que podría dar una respuesta positiva y convertirse en la segunda cara nueva para Fernando Gago, tras la confirmación del arribo del chileno Carlos Palacios.

La despedida de Claudio Aquino de Vélez Sarsfield en redes sociales

“Me tocó venir en un momento difícil y, con mucho esfuerzo, evitamos el descenso”, comenzó diciendo en su mensaje y remarcando que en su llegada a Vélez de la mano de Sebastián Méndez debió pelea por la permanencia.

A mitad de año elegí quedarme y nos propusimos llevar a Vélez a lo más alto, estoy orgullosos de haber formado parte de este plantel que con coraje se sobrepuso a todo y pudo ser campeón. Hoy me toca despedirme, me voy en paz y con la tranquilidad de haber dejado todo. Gracias a todos los que estuvieron a nuestro lado bancando en los momentos difíciles, dirigentes, cuerpo técnico, utileros, staff en general.

Gracias a la familia fortinera que, con mucho esfuerzo, nos acompañó a todos lados. Feliz de haber sido campeón con esta gran institución, gracias de corazón. Gracias, Vélez”.

Los números de Claudio Aquino en Vélez en 2024

Partidos: 51.

Goles: 12.

Asistencias: 11.

Lejos de Boca, Diego Martínez le "robó" un refuerzo a Juan Román Riquelme

Diego Martínez ya no está en Boca pero su nombre volvió a sonar fuerte en las paredes de la Bombonera porque en su nuevo equipo, Cerro Porteño, se quedó con un futbolista que pretendía Juan Román Riquelme. De esta manera, el conjunto de Paraguay cerró a su segunda cara nueva en el mercado de pases pensando en lo que se viene, mientras que hasta el momento el "Xeneize" sólo sumó al chileno Carlos Palacios de la mano de Fernando Gago. Por supuesto, la noticia sorprendió a más de uno en el elenco de la Ribera antes de que finalice un complicado 2024 que culminaron con la clasificación a la Copa Libertadores 2025.

El futbolista en cuestión es nada más y nada menos que Gastón Giménez, quien estaba en los planes del entrenador justamente mientras dirigía al conjunto "Azul y Oro". Sin embargo, el volante que se desempeña en Chicago Fire de la MLS y pasó por varios equipos de nuestro país se mantuvo en Estados Unidos hasta hace pocos días cuando cambió de destino. Claro que, esto no tardó en impactar en Boca ya que estuvo en los planes de la dirigencia hasta no hace mucho y se decidió por Cerro, donde ya lo presentaron vía redes sociales.

Gastón Giménez es refuerzo de Cerro Porteño de Diego Martínez

"Gastón Giménez es nuevo jugador del Ciclón de Barrio Obrero. ¡Bienvenido al Más Popular, Gastón!", escribieron desde las cuentas de Cerro Porteño para hacer oficial la llegada del mediocampista surgido en Almirante Brown que representó a la Selección de Paraguay en la Copa América 2021 y antes disputó un encuentro con la "Albiceleste"en 2018 de la mano de Lionel Scaloni. A sus 33 años tendrá un nuevo desafío más en su carrera que será lejos de Boca, donde en algún momento se especuló que llegue a préstamo.

Los números de Gastón Giménez en su carrera