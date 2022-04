Alarma en Boca: un equipo europeo vino a ver a dos jugadores

Un club importante de Francia envió agentes para ver de cerca a las promesas del "Xeneize".

Desde la llegada de Juan Román Riquelme a Boca Juniors, los juveniles comenzaron a tener más protagonismo en el plantel profesional. Más allá de que, en algunos casos, tuvieron comportamientos polémicos que fueron sancionados por la dirigencia, su calidad dentro del campo es innegable y llama la atención de equipos poderosos, que se ven interesados para contratarlos. Ese es el caso de Agustín Almendra y Valentín Barco que, según el diario Olé, el Niza de Francia envió agentes para realizarles un seguimiento.

Almendra y Barco, que juegan en la Reserva del conjunto que dirige Hugo Ibarra, fueron titulares en la victoria del "Xeneize" ante Barracas Central por 2 -0 del viernes 29 de abril, por la fecha 13°, en el predio de Ezeiza. El portal deportivo informó que en ese partido hubo veedores del club que milita en la Ligue 1 y que viene realizando buenas campañas en la competición.

Vale recordar que el volante derecho fue separado del plantel de primera por una fuerte agresión verbal que le propinó al entrenador, Sebastián Battaglia, a principios de marzo. No fue la primera vez que el jugador de 22 años tuvo un cruce con el DT, ya que antes había discutido sobre la oposición del campo de juego que el cuerpo técnico lo hacía jugar. Si bien el Consejo de Fútbol del club intentó limar asperezas entre ambos, la decisión del "Seba" fue no dar marcha atrás, aunque desde la cúpula de Román no están dispuestos a perder el capital económico que significa una promesa como Almendra.

En el caso del lateral izquierdo de 17 años, que viene siendo nombrado desde hace varios en La Boca por su notable calidad técnica para un puesto que no es usual, había iniciado el año entrenado también con el plantel superior, pero por actos de indisciplina fue bajado a la Reserva. El zurdo había debutado en primera con 16 años, en el empate de visitante frente a Unión de Santa Fe y, desde ese momento, varios equipos de Europa pusieron la lupa sobre el jugador que forma parte de la Sub-20 de la Selección Argentina.

La Reserva del "Negro" Ibarra, una de las máximas figuras del multicampeón en la era Carlos Bianchi, con la victoria ante Barracas quedó en tercera posición con 21 puntos, a dos unidades del líder, Lanús, que perdió 2-1 frente a Independiente de local. El torneo tiene las mimas reglas que la Copa de la Liga Profesional: los primeros cuatro equipos de las dos zonas se clasifican a la siguiente ronda, en la que se eliminarán a través de los mano a mano.