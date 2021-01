Eduardo Salvio rompió el silencio y se refirió a la jugada que derivó en el segundo gol de Santos que casi sentenció la eliminación de Boca de la Copa Libertadores. Si bien aceptó su error en la pérdida, tampoco dejó pasar la responsabilidad de sus compañeros.

"Yo cometí un error, pero tenia 5 jugadores atrás. Como equipo podían hacer un poco más, pero yo me hago cargo", arrancó diciendo el ex Benfica y Lanús y, lejos de arreglarla, fue más allá: "Yo me hago cargo que perdí la pelota y no corro, pero también tenia a toda la defensa atrás. No deje al equipo mal parado".

¿Se va de Boca?

Por otra parte, Salvio confesó que buscará irse del club para mejorar su situación económica. El delantero de Boca fue contundente en su análisis y manifestó que piensa irse del club en caso de que llegue una oferta del exterior.

"Acá el país está muy difícil. Yo estoy ganando la mitad de lo que ganaba en Benfica. Una oferta de Arabia puede ser mejor desde lo económico, pero en felicidad y futbol, no. Si llega una oferta mejor, lo analizaré y me voy. Pero acá estoy a veinte minutos de la casa de mi viejo", disparó.

Para cerrar, también reveló: "Quiero vivir en Madrid. Yo estaba muy bien en Portugal, pensaba terminar la carrera en Benfica. Puse las cosas en la balanza y me tiró más volver al país, era una felicidad. No digo que me voy porque no es verdad, pero no digo 100% seguro que me quedo, porque no. La felicidad y el prestigio que te da Boca, todo lo que es el Mundo Boca, en otro lugar del mundo no lo vas a tener. Sin duda ahora soy más conocido que antes".