Nadie se la vio venir.

El comunicado sorprendió por la falta de información sobre el tema en cuestión. Sin embargo, Boca Juniors decidió informarles a sus socios y simpatizantes la decisión que tomó con uno de los empleados del club que se viralizó por bailar desnudo frente a futbolistas de Los Andes. Claro, el episodio de este señor se viralizó tras el anuncio que el "Xeneize" expresó en su cuenta de Twitter, dado que la mayoría de los fanáticos desconocía por completo lo que había acontecido.

"Tras los hechos de público conocimiento que involucran a un empleado del club, Boca Juniors informa que ya procedió a su suspensión provisoria de funciones de acuerdo a los protocolos correspondientes", expresó Boca mediante sus plataformas digitales. Como consecuencia, los usuarios que respondieron a este comunicado dejaron en claro que este desafortunado suceso (en ese momento) no era de "público conocimiento" tal y como esbozaron desde el Departamento de Prensa del club.

El empleado suspendido en cuestión, aparentemente, se trata de Ángel Núñez. Este señor oficia como colaborador de prensa tanto en Los Andes como en Boca, y en ambos clubes fue suspendido de forma provisoria tras conocerse las desafortunadas imágenes.

Por su parte, el "Milrayitas" también se pronunció en Twitter y sentenció: "La Comisión Directiva informa que en las últimas horas ha tomado conocimiento de una filmación grabada durante la intimidad de la pretemporada recientemente llevada a cabo en Cañuelas. Al respecto lamentamos lo acontecido y decidimos apartar de sus funciones al colaborador implicado”.

Problemas en Boca: el padre de Pavón apuntó contra Riquelme

El futuro de Cristian Pavón es una verdadera incógnita. El miércoles por la mañana, el delantero se operó satisfactoriamente ambos tobillos por una fibrosis que no le permitía entrenar o jugar al fútbol con normalidad. Las discusiones con la dirigencia de Boca y el Consejo de Fútbol, comandado por Juan Román Riquelme, fueron muchas y la incomodidad del cordobés creció con el paso de los días. Ahora, tras varios meses sin declarar, su entorno rompió el silencio y el padre apuntó contra todos.

Wálter Pavón dialogó con Doble Amarilla y no dudó en responder sobre todo. "Cristian tuvo un destrato muy grande. No sé si esto caerá mal, yo quiero defenderlo porque es un chico muy sencido que no la está pasando bien con las cosas que dicen", comenzó. Además dejó en claro que él solo quiere jugar al fútbol y para eso debía intervenirse quirúrgicamente, luego de postergarlo durante más de un año. "Salió todo perfecto, le dieron el alta y a los pocos días podrá hacer tareas para fortalecer los tobillos", contó.