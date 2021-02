El futuro futbolístico de Cristian Pavón es una verdadera incógnita. Durante el miércoles por la mañana fue operado de la fibrosis en ambos tobillos y deberá afrontar una recuperación de tres meses mientras Los Angeles Galaxy de la MLS buscan comprar el 50% de su pase por 10 millones de dólares. Pero, más allá de esto, la traba de la transferencia pasa porque el futbolista fue denunciado, hace varios meses, por abuso sexual con acceso carnal hace varios meses.

La denunciante, Gisela Marisol Doyle, lo acusó ante la Fiscalía de Alta Gracia, a cargo de Alejandro Peralta Otonello y la investigación ya está en curso. En diálogo con C5N, la mujer recordó los hechos ocurridos el 1° de noviembre del 2019 en una cabaña y remarcó que se trató de "acoso, abuso e intimidaciones durante más de una hora" luego de acceder al baño del lugar forzando la puerta. El futbolista de Boca negó todo y lanzó una contradenuncia.

Su declaración fue puesta en duda en reiteradas ocasiones y, por el momento, no hay ningún tipo de medida llevada adelante por las autoridades. "Estuve en rehabilitación por un tiempo prolongado, esta situación que estoy atravesando ahora me hace revivir ese momento. Me tomé el tiempo para fortalecerme, enfrentar esta situación junto a mis abogados y cuando vieron que estaba preparada, hicimos la denuncia el noviembre pasado", explicó. Unas semanas más tarde ratificó la denuncia y entregó pruebas.

El abogado defensor de Doyle solicitó a la Justicia que se prohíba su salida del país ante la posibilidad de una transferencia a la MLS. El letrado, Luciano Bartolomé Bocco, expresó: “No habiendo sido citado a declarar, solicito que recepte su declaración y ordene su prisión preventiva ya que existen vehementes indicios de peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación”. Por otro lado, el estudio de abogados que defiende a Pavón desmintió esta versión: "Los pedidos de prisión preventiva y la prohibición de salida del país han sido rechazados por la Justicia, no pesa en su contra ninguna restricción que le impida ingresar o egresar del país".

Sobre este tema, la denunciante expresó: "Siento que las personas poderosas tienen impunidad. A la par de él, no soy nadie. Soy una chica sencilla que asistió una fiesta para pasar una linda noche y fue aberrante. Siento que mi vida peligra, enfrente hay gente turbia, muy poderosa y con mucho dinero". Además confirmó que aportó testigos, audios y mensajes que ratifican los sucedido aquella noche.

Para cerrar, remarcó que "hay gente que lo encubre y lo va a defender, no va a decir la verdad de lo que vio. En esa fiesta estaban sus amigos pero hay gente de su entorno que se solidarizó conmigo para salir de testigo, me costó convencerlos para que me apoyen" y sentenció: "Es indignante para mí que a un jugador denunciado por abuso, le puedan dar la chance de salir del país".