En los últimos años River y Boca se acostumbraron a la exigencia de la doble competencia llegando siempre a instancias finales en la Copa Libertadores y peleando el torneo local en cada uno de sus diferentes formatos hasta las últimas fechas.

En ese contexto la sensación general es que el "Xeneize" contó con mayores posibilidades de recambio en su plantel aunque Sebastián Domínguez dio una mirada distinta sobre este tema y cuestionó la política de contrataciones del campeón de la Copa Diego Maradona. Fuerte crítica a la política de la Consejo de Fútbol que maneja Juan Román Riquelme.

"Para mí el problema es que el objetivo sea Libertadores, Libertadores, Libertadores. A largo plazo, en algún momento Boca la va a ganar, y tal vez la gane tres veces seguidas. Pero si la única forma de conformar los equipos es para ser campeón de la próxima Copa Libertadores, se toman malas decisiones", explicó el ex futbolista en ESPN FC sin dar nombres aunque su crítica se entiende que no es puntualmente a la actual dirigencia que lleva apenas más de un año en el cargo.

Y agregó Domínguez, en su nuevo rol de analista pero sin olvidarse de su pasado como jugador: "De hecho, sería hasta muy antipático por haber sido futbolista y no me animo a hacerlo al aire, pero si vos me das una lista de las últimas 26 o 27 contrataciones de Boca, te digo que 18 o 19 ni las pensás y decís 'a estos no sé por qué los contrataron. Pero no porque no pueden jugar, sino porque vos los pensás en Boca y no es cualquier equipo Boca".

En este Boca de Miguel Ángel Russo campeón de la Copa Maradona y semifinalista de la Libertadores quedaron en el banco jugadores como Mauro Zárate, Wanchope Ábila, Edwin Cardona y Julio Buffarini, futbolistas que en cualquier otro equipo serían titulares indiscutidos pero según la opinión de Seba Domínguez "Boca en el último tiempo tuvo superpoblación y no tuvo competencia". Y añadió qué características debe tener un futbolista para ponerse una camiseta tan pesada: "Para este Boca, con la presión que tiene y el hecho de tener que ganar la Libertadores, tiene que ser muy inconsciente en algún punto para no sentir esa presión o saber manejarla".

Y por último, cerró con la inevitable comparación con River: "Es odioso comparar y hasta creo que se quedó corto con el equipo pero fijate cómo miran hasta el último detalle, y obviamente que también se equivoca pero no contrata a mansalva".