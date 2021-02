Picantes declaraciones del vicepresidente xeneize.

Al aire de Boca TV, el canal oficial del club "xeneize", el vicepresidente 1º Mario Pergolini lanzó explosivas declaraciones contra los periodistas catalogados como "anti-Boca". Sin dar nombres propios, y tras el triunfo 1-0 sobre Newell's, el dirigente aseguró: "Vi el partido, no dio mucho para ponerse nervioso. Yo creo que la falta de público... Todo lo que vi el fin de semana parece como que faltara antes un poco más de pica, pero son circunstancias muy especiales. Lo importante es que Boca ganó"

"Me iba a empezar a quejar de la prensa. Dicen que es el primer triunfo: ganamos uno y empatamos otro. ¡Venimos de ganar dos campeonatos! Está bien, nos exigen lo que podemos dar. Ser el más grande significa que te exijan. A los otros no les exigirán porque no serán grandes", agregó Pergolini, en diálogo con el medio de comunicación que él mismo impulsó desde su cargo dirigencial.

Para explicar la magnitud que él cree que diferencia a Boca del resto de los clubes argentinos, Pergolini aseguró: "Boca es un club muy grande. Se me acerca mucha gente. Acá, una hormiga es un elefante. Pero, por suerte, estamos con un Presidente y una Comisión Directiva que apoya".

Luego de haber salido campeones de dos torneos locales consecutivos, el dirigente y conductor de radio en Vorterix reconoció el orgullo que le da a la comisión directiva la realización de logros en el lapso del primer año de gestión: "Haber logrado lo que hemos logrado en este tiempo (NdeR: Superliga y Copa Diego Maradona) para nosotros como dirigencia en un solo año está bueno; lo que pasó con el Femenino, el Futsal...Creo que estamos llegando a varios lugares importantes para el club".

La bomba del Pollo Vignolo sobre el futuro de Gallardo en River

Luego del triunfo por 3-0 sobre Rosario Central, River Plate continúa con sus entrenamientos pensando en el próximo choque ante Platense. Con Marcelo Gallardo al frente del plantel, y tras asegurar que no tiene apuros por marcharse a otra liga para demostrar que puede ser "mejor entrenador", todo parece ser tranquilidad dentro de las instalaciones del estadio Monumental. Sin embargo, al aire de ESPN, Sebastián Vignolo anunció una bomba que cambió el panorama de los hinchas "millonarios".

"Ayer alguien me llamó por teléfono, tarde, muy tarde, y me dijo 'Gallardo va a a seguir en River, por lo menos, un año o un poco más'. Salvo que aparezca en el radar un equipo premium totalmente premium. Pero premium, eh. Va a seguir en River un largo tiempo más", soltó el "Pollo", quien de este modo disipó las dudas sobre cuánto es el tiempo que el "Muñeco" continuará al frente de "La Banda" y dejó en claro que su estadía trascenderá al año 2021.