Boca goleó y sueña con todos los títulos del semestre

Boca le ganó 3 a 0 a Unión de Santa Fe, en un partido disputado esta noche en el estadio la Bombonera, en el marco de la undécima fecha del Torneo Clausura de fútbol.

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Los goles los convirtieron Lautaro Di Lollo a los 22 minutos del primer tiempo y Leonel Flores a los 37 y 46 minutos de la segunda mitad. De esta manera, Boca llegó a 20 puntos en el Grupo A y se ubica tercero, a cinco del líder Instituto. A su vez, Unión acumula 13 unidades y se encuentra afuera de los playoffs, en la novena posición de la tabla.