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Fútbol Argentino

Boca goleó y sueña con todos los títulos del semestre

Boca venció 3-0 de local y mantiene la expectativa de un título.

02 de octubre, 2026 | 23.37
Boca goleó y sueña con todos los títulos del semestre

Boca le ganó 3 a 0 a Unión de Santa Fe, en un partido disputado esta noche en el estadio la Bombonera, en el marco de la undécima fecha del Torneo Clausura de fútbol.

Los goles los convirtieron Lautaro Di Lollo a los 22 minutos del primer tiempo y Leonel Flores a los 37 y 46 minutos de la segunda mitad. De esta manera, Boca llegó a 20 puntos en el Grupo A y se ubica tercero, a cinco del líder Instituto. A su vez, Unión acumula 13 unidades y se encuentra afuera de los playoffs, en la novena posición de la tabla.

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