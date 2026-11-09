Boca campeón, la tapa no deseada para muchos

El fútbol no deja de sorprender. El Boca favorito de todos desperdiciaba la fiesta en la propia Bombonera. No lograba arrollar a un Defensa y Justicia más que digno, infinitamente menor en dinero y poder. Hasta que sucedió el milagro que los católicos boquenses podrán atribuir al arribo del Papa León. Porque, aunque mereció ganar el partido, y seguramente mereció ganar también el título, Boca terminó campeón de milagro.

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Es cierto que, zagueros incluídos, buscó el gol al final con cinco y hasta seis jugadores dentro del área rival. Pero ganó gracias a un mal cálculo del buen arquero Matías Borgogno, que facilitó el gol de Enner Valencia, el ecuatoriano experimentado, pero de minutos por momentos decepcionantes, si no fuera, claro, porque anotó cuatro de los goles acaso más valiosos de Boca en lo que va del año. Exactamente eso es el fútbol. Impredecible, sorprendente, milagroso. Por supuesto que no es solo eso. Pero no entender que eso es parte esencial del alma del fútbol es no entender el fútbol.

Hay un discurso de la modernidad que quiere adueñarse de todo (y también de la fiesta popular) y que pretende explicar al fútbol muchas veces desde un lado solo racional, comercial y mediático. Una lógica que toma como casi único valor solo aquello que sea medible, como si el fútbol fuera solo una cuestión de números (de números que las apuestas luego convierten en negocio). Lo mejor es que el fútbol también son números. Porque el boom del Boca campeón de estas horas no existiría sin el triunfo agónico del sábado. Es más, sin título, el discurso hoy sería acaso exactamente el opuesto. La campaña que colocó a Boca en las instancias decisivas de todos sus torneos estaría puesta ahora bajo discusión.

La lógica del fútbol tampoco sirve para explicar que a Boca le anularon el sábado un gol porque Miguel Merentiel partió unos milímetros adelantado. El discurso sobre esas líneas imperfectas del sistema para detectar el offside afectó esta vez los intereses del equipo que supuestamente debía ser protegido. La imperfección en el trazado de las líneas dejó entonces de ser entonces tema de debate. Otra historia fue el anuncio fallido de que también había sido anulado el gol legítimo de Boca. Los segundos de locura que estallaron en el Gigante de Arroyito, en la cancha de Rosario Central, justamente allí, segundo hogar del Negro Fontanarrosa, el escritor que mejor nos contó el mundo delirante de la pelota. El fútbol suele ser un guión en sí mismo. Sin necesidad de adornos.

La definición del sábado tuvo su día final de locura, pero no la temporada. Porque Boca, Central y Argentinos fueron más que merecidos protagonistas de la lucha decisiva por el título al mejor del año. También estuvieron cerca de serlo Independiente Rivadavia e Instituto. Fue noble el reconocimiento que tuvo hacia ambos Juan Román Riquelme en la conferencia previa de presidentes, entrenadores y jugadores.

El presidente de Boca cometió un acto de estricta justicia futbolera, pero poco habitual. Donde otros precisan sobreactuar locura, pasión o indignación, Riquelme, futbolero natural, simplemente actúa. El sábado, entrevistado en la Bombonera con su buzo de Boca por un programa partidario de Boca, el presidente de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti fue citando uno por uno a los protagonistas del triunfo boquense. Mencionó primero al DT Rodolfo Arruabarrena, luego al capitán Leandro Paredes y citó también al juvenil Milton Delgado y al lateral Lautaro Blanco. “¿Y Riquelme?”, tuvo que decirle un colega. Le costó, y lo hizo con reparos. Pero sí, el ministro Rosatti reconoció que también el presidente de Boca acertó para la conformación del plantel.

El fútbol argentino, generoso, concede hasta ocho títulos por temporada. Era hora de que Riquelme ganara su primera corona como presidente de uno de los dos clubes con mayor presupuesto de un fútbol argentino con sus clubes grandes envueltos en una crisis cada vez más aguda.

Boca, de alguna manera, siempre representó al país al que a muchos le cuesta ver. Boca no tiene por supuesto la hegemonía de lo popular, pero, por cantidad, impone lo que otros no pueden. Esa imposición, es cierto, suele ser fastidiosa cuando se hace arrogante. En su momento, Boca, Mauricio Macri y puro éxito significaron un exceso de poder (fue todo un símbolo que Macri eligiera pasar el sábado de fiesta bostera yendo a ver la coronación de Cardenal Newman y destacara allí los “valores” del rugby por sobre los del fútbol).

El Macri que solo días antes, en un foro empresarial de Puerto Madero, disertó sobre la “maestría” que hizo en Boca con Diego Maradona. Habló de la adicción del ídolo fallecido, de su serie de penales fallados y del dinero que él (Macri) hubiese ganado “apostando cien pounds en la Bolsa de Londres” (textual) a que el 10 volvería a errar la ejecución siguiente. También Diego, potente, popular y desbordado, representa a ese país que muchos omiten. Y, a su modo, porque las diferencias saltan a la vista, también Riquelme es un nombre maldito.

El fútbol imaginado de los CEOs en estos tiempos libertarios no incluye una conducción tan futbolera como la de Riquelme (con sus aciertos y sus errores). En la que se le confíe, por ejemplo, la Coordinación General de las inferiores a un jugador símbolo como Blas Giunta, sin CV precisamente de La Masía. Y que de la estructura de ese Boca Predio (por supuesto mucho más amplia que la figura de Giunta) haya surgido la patrulla juvenil que ayudó a darle no solo fútbol sino también más fuerza identitaria al equipo campeón. Los pibes fueron un punto clave cuando Boca perdió algo de nafta, de juego y de gol en este último tramo. Para el discurso del fútbol CEO el éxito de este Boca habría sido más aceptable si al menos hubiese facilitado negocios a sus críticos más notables. Los que en sus tapas del domingo tuvieron que darle finalmente lugar a la fiesta de Boca. Una tapa poco deseada.