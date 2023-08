Urgente: operaron a un histórico de la Selección de básquet

Un histórico de la Selección de básquet fue operado de urgencia en otro país.

Un histórico de la Selección Argentina de básquet fue operado de urgencia en Puerto Rico y generó preocupación en el mundo del mencionado deporte. Minutos antes de emprender el viaje de vuelta a nuestro país, el protagonista se vio afectado por un fuerte malestar que derivó en la posterior internación. Por suerte, la situación no pasó a mayores y ya se recupera favorablemente de un momento en el que no la pasó para nada bien.

El afectado fue nada más y nada menos que Sergio "Oveja" Hernández, extécnico del elenco nacional que lo comandó durante un período de 11 años y quien, desafortunadamente, tuvo una apendicitis. Sin embargo, lo que más lo complicó fue que estuvo cerca de convertirse en una peritonitis, por lo que rápidamente lo atendieron y derivaron. Luego de la intervención quirúrgica por la que pasó, el exentrenador de Boca contó cómo vivió lo que le sucedió en pleno aeropuerto boricua.

"Faltando dos horas para el vuelo dije: 'esto no está bien', porque empecé a tener dolor. Me fui a caminar por el aeropuerto y, desde esa decisión hasta volver y pedir asistencia médica pasaron 15 minutos. Ahí no podía ni hablar", reveló Sergio Hernández en diálogo con el medio UCU Play. Por suerte para él, lo trataron a tiempo y, a pesar de que tuvo que esperar, se encuentra sano y salvo.

Con respecto a su paso por el Seleccionado, "Oveja" comandó al equipo en un total de 116 compromisos y lo dirigió en 3 mundiales. En agosto del 2021 dejó su cargo tras 11 años y lo hizo con el récord de ser el técnico más ganador en la historia del conjunto nacional. La eliminación de los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021 fue el punto final de su etapa con el mencionado equipo.

Las renovación de la Selección Argentina

Prigioni aprovechó el amistoso ante los catalones para darle oportunidad a jugadores que no venían siendo convocados. Si bien le dio descanso a Luca Vildoza y Carlos Delfino, los últimos en sumarse a las prácticas, en el encuentro estuvieron presentes Juan Francisco Fernández, Gonzalo Corbalán y Máximo Fjellerup, quienes le dieron un aire renovado al equipo.

Además, Juan Ignacio Marcos, otro de los que tendrá una chances en el seleccionado, tuvo descanso por parte del cuerpo técnico. Y otra de las gratas noticias fueron los debuts de Lee Aaliya y el cordobés Santiago Trouet, que vienen de disputar el Mundial M19 con Argentina.

Preolímpico Santiago del estero 2023: los partidos de Argentina

El equipo del cordobés Prigioni hará su debut en el Grupo A el lunes 14 de agosto ante Panamá. Luego llegará el turno con Bahamas, el miércoles 16, mientras que el jueves 17 lo hará con su par de Cuba. El grupo B, por su parte, será ocupado por Uruguay, Islas Vírgenes, Chile y Colombia.