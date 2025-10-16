El partido de LaLiga en EEUU es un premio para los aficionados, según el presidente de la RFEF

FOTO DE ARCHIVO. Fútbol - La Real Federación Española de Fútbol elige nuevo presidente - Ciudad del Futbol, Las Rozas, España - 16 de diciembre de 2024. El nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, tras ser elegido

ters) -La decisión de LaLiga de celebrar un partido en Miami este año es buena para el fútbol y un premio para los aficionados internacionales que pagan por ver la competición desde lejos, dijo el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán.

La UEFA ha aprobado que se jueguen en el extranjero un partido de LaLiga y otro de la Serie A. El encuentro entre el Barcelona y el Villarreal se disputará en Miami, mientras que el del AC Milan contra el Como tendrá lugar en Perth, Australia.

El partido de LaLiga, previsto para el 20 de diciembre en el Hard Rock Stadium, supondrá la primera vez que un encuentro oficial de una liga europea se dispute en el extranjero.

"Es un premio a esos aficionados que están detrás de la pantalla, también en Asia o América, que están pagando una cantidad por ver todos los partidos de LaLiga española, es un gesto para ellos", dijo Louzán en la Cumbre Mundial del Fútbol celebrada en Madrid el miércoles.

"Es bueno para el fútbol y le da una promoción a LaLiga española en el mundo, lo va a hacer también Italia con la Serie A en Australia. Que lo haga la mejor liga en el mundo es una buena intención".

Con información de Reuters