Aston Martin nombra director de equipo a Cowell; Krack se queda

Imagen de archivo del Aston Martin de Fernando Alonso durante el Gran Premio de Abu Dabi de Fórmula Uno en el circuito Yas Marina, Abu Dabi, EAU.

Andy Cowell fue nombrado nuevo director de equipo de Aston Martin en una importante remodelación de la gestión, mientras que Mike Krack pasará a ocupar el cargo de jefe de pista, dijo el viernes el equipo de Fórmula Uno con sede en Silverstone.

Cowell, exjefe de motores de Mercedes, se unió a Aston Martin como presidente ejecutivo el año pasado. El británico fue director general de Mercedes AMG GPP (High Performance Powertrains) durante un periodo de dominio de la escudería, que ganó un récord de ocho títulos consecutivos de constructores.

"El equipo Aston Martin Aramco de Fórmula Uno anuncia una reestructuración de su equipo directivo mientras continúa su misión de convertirse en un equipo ganador del campeonato", dijo el equipo en un comunicado.

"Para mayor claridad en el liderazgo y como parte de un cambio hacia una estructura más plana, Andy Cowell asume el papel de CEO y director del equipo con efecto inmediato", agregó.

Cowell también desempeñó un papel clave en el éxito del siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton.

"He pasado los últimos tres meses comprendiendo y evaluando nuestro rendimiento, y me he quedado increíblemente impresionado por la dedicación, el compromiso y el duro trabajo de este equipo...", declaró el directivo, de 55 años.

"Estos cambios organizativos son una evolución natural de los planes plurianuales que tenemos previstos y estoy increíblemente ilusionado con el futuro", agregó.

Por su parte, Krack, que se unió a Aston Martin como director de equipo en 2022, pasará a ser jefe de pista, para "continuar centrándose en obtener el máximo rendimiento del auto".

