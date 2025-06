Tras las críticas de Flavio Briatore, un campeón de la F1 salió a defender a Colapinto

Colapinto sumó su tercer carrera sin puntos.

A pesar de las alegrías que tuvo en el Circuito de Barcelona-Cataluña en el pasado, Franco Colapinto no pasó un buen fin de semana en el GP de España, donde todo se hizo cuesta arriba desde la clasificación. El hecho de que el A525 haya dejado de responder justo antes de la vuelta final de la Q1 hizo que el pilarense tenga que salir del decimoctavo lugar de la grilla de partida, lo que condicionó su actuación en la novena fecha de la Fórmula 1.

De hecho, el piloto argentino solamente pudo ganar tres posiciones para terminar en el decimoquinto lugar, algo que en parte se debe a la poco eficaz estrategia que tuvo la escudería francesa. Incluso con esto, Flavio Briatore se mostró decepcionado con el rendimiento de Colapinto en Montmeló, cuando afirmó: “Fue decepcionante, no pudo progresar tanto como esperábamos”.

Tales declaraciones pusieron un halo de incertidumbre sobre la continuidad de Franco en la máxima categoría, algo que produjo la reacción de Nico Rosberg, quien obtuvo su único título en la F1 al vencer a Lewis Hamilton en 2016. Durante su análisis para Sky Sports, el expiloto alemán criticó a la escudería francesa por cómo se gestionó la carrera del pilarense desde la estrategia en boxes.

“Si me permites decirlo, creo que se equivocan con el enfoque. En Alpine deberían estar más atentos a algunos detalles allí porque ciertamente se puede trabajar en conseguir que esos neumáticos estén en el rango de temperatura perfecto cada vez que se empieza una vuelta”, comenzó el campeón del mundo. Sin embargo, lo más llamativo fue la feroz crítica que lanzó contra Briatore, a quien señaló por no darle la debida importancia al argentino.

“Colapinto está en el lado equivocado de la mente de Flavio, y no debería estar en esa situación. Flavio ignora por completo a sus pilotos número dos. No le importan en absoluto. Y trata a sus pilotos número uno como cachorros, así que eso es bastante extremo por parte de Flavio”, agregó Rosberg. De esta manera, el germano acusó al italiano de estar más pendiente de lo que sucede del lado de Pierre Gasly, quien este domingo terminó octavo en España y volvió a la zona de puntos.

La desazón de Colapinto en España

Una vez finalizada la carrera en Barcelona, Franco Colapinto se acercó a la zona mixta para dar declaraciones a los medios, donde señaló su desazón ante el resultado. “No entiendo bien lo que pasó. Obviamente que no fue lo que queríamos. Fue una carrera complicada, con mucha degradación. Yendo en el aire sucio se gastaban mucho las gomas delanteras, había mucho graining y no pudimos controlar bien la degradación”, afirmó el argentino.