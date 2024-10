Salió a la luz por qué en Williams quieren que Franco Colapinto deje de hablar tanto

Gaetan Jego también trabajo con Latifi y Sargeant.

Franco Colapinto irrumpió en la Fórmula 1 como pocas veces han hecho los rookies en los últimos años. Lejos de tener un perfil bajo como el de Oscar Piastri o Liam Lawson, por nombrar algunos de los que debutaron hace poco tiempo, el pilarense se ha hecho reconocido a nivel mundial por sus resultados en pista y sus divertidas entrevistas, sin mencionar la manera de encarar las notas cuando es entrevistado por alguna reportera.

De hecho, el piloto argentino se convirtió rápidamente en uno de los más buscados en el paddock, ya que es uno de los que más habla y no teme en usar el español, incluso cuando su entrevistador solamente habla inglés. Sin embargo, toda esta fama de hablador que se ha hecho Franco Colapinto no le termina de cerrar a Williams, que necesita que el bonaerense aprenda un poco a ser más conciso y a no hablar tanto.

Claro que no se trata solamente de tener cuidado con los comentarios, sobre todo con la cantidad de sanciones que ha puesto la FIA este año a algunos pilotos por sus dichos, sino que es más bien algo deportivo. Y es que su ingeniero en pista, Gaetan Jego, ha señalado que era muy difícil seguirle la corriente a Franco Colapinto mientras conducía, dado que decía demasiadas cosas y no daba tiempo a que el francés pueda tomar nota de todo.

“La primera vez que hizo una salida y se detuvo, creo que me quedé sin espacio para anotar sus comentarios. Es más conciso, todavía puede trabajar en ello”, afirmó Gaetan Jego durante una entrevista con Motorsport. El problema es que el tiempo que tiene Franco Colapinto para transmitir un mensaje que tenga información valiosa para el equipo es muy limitado, dado que suele rondar entre noventa segundos o dos minutos.

De ahí que en Williams necesiten que el argentino sea lo más breve y efectivo posible en sus conversaciones por radio con su ingeniero, aunque es algo en lo que Franco Colapinto está mejorando día a día. “Creo que es un buen ejercicio, porque si eres capaz de dar un feedback que sea conciso, eso significa que también está claro en tu cabeza. Está mejorando, está mejorando. Con ustedes, no sé, tal vez hable más el corazón que la cabeza”, cerró el ingeniero francés con respecto a la relación del piloto con los medios.

Franco Colapinto llegó a Forbes y habló sobre su continuidad en F1

A Franco Colapinto le tocó incorporarse con la temporada bastante avanzada, con apenas nueve fechas en el calendario y la mayoría de las duplas ya cerradas para la próxima temporada. Claro que todavía quedan opciones, una en RB y otra en Sauber, motivo por el que el argentino busca convencer a una escudería u otra para que lo fichen para continuar en la F1, algo en lo que Williams también está haciendo su parte moviendo los contactos.

En la espera de la disputa del Gran Premio de México de este fin de semana, Franco Colapinto fue entrevistado por la revista Forbes México, a la cual le señaló que está seguro de merecer un asiento para 2025: “Uno nunca elige cuando llega a la Fórmula 1, y fue de una manera un poco loca, pero creo que estoy demostrando que merezco mi lugar en la categoría y es lo que estamos tratando de hacer: dejar esa marca en la categoría, que es lo que siempre soñé, que merezco una butaca”.