Lando Norris apuntó contra la FIA por la sanción que puede costarle el campeonato: “Alterar”

Lando Norris muy duro con la FIA.

A pesar de no haber tenido el mejor comienzo de temporada en la Fórmula 1, con dos carreras lejos de los podios que parecían seguir la sintonía de la primera mitad de la temporada pasada, Lando Norris finalmente se encontró con el monoplaza que esperaba. Las modificaciones de McLaren surgieron efecto en el MCL38, que poco a poco fue ganando terreno hasta alcanzar la victoria, lo que le permitió al inglés escalar hasta el segundo lugar de la tabla.

De hecho, a falta de cinco fechas para el cierre del campeonato, el piloto británico es uno de los candidatos al título y se encuentra a 57 de Max Verstappen, con quien tuvo un más que interesante duelo el domingo en el Gran Premio de los Estados Unidos. En la largada, Lando Norris perdió la pole en un santiamén y cayó al cuarto lugar, misma posición en la que terminó por una penalización luego de haber sido el tercero en cruzar la línea de meta.

Y es que el piloto de McLaren rebasó al neerlandés por fuera de los límites de pista en las últimas vueltas y no devolvió la posición, lo que hizo que los comisarios de carrera decidieron sancionarlo con cinco segundos. Debido a esto, Lando Norris perdió el podio y vio cómo se alejó Max Verstappen, que se hizo con cinco puntos más de ventaja en todo el fin de semana en el Circuito de las Américas.

Justamente por esto, Lando Norris señaló a la FIA por no haberse tomado el tiempo necesario para tomar una decisión acertada, solo para no cambiar los resultados después de la carrera. “Solo quieren tomar una decisión en el momento para no alterar los puntos, pero por lo tanto es una decisión apresurada y no escuchan mi punto de discusión ni el punto de mi equipo ni el punto de Max”, señaló el británico en declaraciones rescatadas por Motorsport.

Con respecto a la posibilidad de apelar e ir a la torre de control, Lando Norris afirmó: “No creo que se pueda apelar este tipo de penalización, lo cual es una tontería porque simplemente están adivinando y no creo que así sea como se debe hacer el trabajo de los comisarios”. Además, mencionó que los comisarios “no ven todo ni entienden todo tan bien como nosotros cuando estamos dentro del coche”.

Christian Horner marcó el error que cometió Norris en Austin

A diferencia de lo que opinan en McLaren, y como era de esperar, Christian Horner se mostró conforme con la decisión de los comisarios y afirmó que la infracción resulta del MCL38 resulta muy clara. De hecho, el director de Red Bull cree que el principal error que cometió Lando Norris fue no haber devuelto la posición para volver a pasar a Max Verstappen, tal como lo señaló en diálogo con la prensa: “Si hubiera devuelto el lugar inmediatamente, probablemente habría tenido ritmo suficiente para hacer el adelantamiento”.