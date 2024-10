Polémica en la F1 por la sanción que recibió Norris: cómo se favoreció Max Verstappen

A pesar de haber tenido un comienzo de temporada increíble con siete victorias en las primeras ocho carreras, el campeonato se le ha ido complicando con el avance de las fechas a Max Verstappen. Los problemas en el RB20 vinieron acompañados de la notable mejoría que tuvo McLaren, sobre todo con Lando Norris, quien ganó tres carreras hasta el momento y llegaba al Gran Premio de los Estados Unidos a 52 puntos del neerlandés.

El británico había perdido dos puntos en la sprint de este sábado con relación al piloto de Red Bull, que se con la victoria en la carrera corta de Austin. Sin embargo, salir desde la pole resultaba prometedor para Lando Norris, pero una nueva mala largada lo hizo perder posiciones no solo con Max Verstappen, sino también con las Ferrari, que celebraron un 1-2 este domingo con la victoria de Charles Leclerc y el segundo lugar de Carlos Sainz.

Con la escudería italiana tan consolidada en el Circuito de las Américas, el foco de atención en la etapa final de la carrera estuvo en el duelo por el tercer lugar entre Max Verstappen y Lando Norris, que se pasó varias vueltas intentando superar al RB20. Recién en el giro 52, el inglés pudo rebasar al piloto neerlandés, pero lo hizo por fuera de la pista en la curva 12, lo que hizo que la FIA investigue la maniobra por una posible penalización.

Parecía ser que no iba a haber sanción para Lando Norris, que ya se encaminaba a terminar la carrera en el podio hasta que los comisarios lanzaron el comunicado en el que le dieron cinco segundos de sanción. Dado que Max Verstappen estaba a menos de cuatro segundos del coche naranja, logró meterse entre los tres mejores del fin de semana, algo que tiene impacto en el desarrollo del campeonato de Fórmula 1.

Y es que el tricampeón del mundo ahora tiene 354 puntos y aumentó su diferencia con el británico, que marcha segundo con 287, por lo que la brecha ahora es de 67 puntos cuando quedan cinco fechas en el calendario. Con estos resultados, Max Verstappen tiene casi asegurado el cuarto campeonato del mundo, dado que no necesita ganar ninguna carrera para mantener el liderazgo mientras termine segundo al menos en cuatro y tercero en una, sin mencionar que Lando Norris está obligado a ganar todo lo restante para soñar con el milagro.

Max Verstappen terminó tercero y Norris cuarto.

El comunicado de la FIA sobre la sanción a Lando Norris

Minutos después del cierre del Gran Premio de los Estados Unidos, la FIA lanzó el comunicado oficial de lo que evaluaron los comisarios de carrera para sancionar a Lando Norris. De acuerdo con la perspectiva de las autoridades, el McLaren ya había perdido la cuerda en el ingreso a la curva, motivo por el que se le dio una sanción de cinco segundos por ganar ventaja al salirse de la pista. No obstante, el comunicado también indica que la sanción pudo ser de diez segundos de no ser porque el británico no tuvo otra opción debido al movimiento de Max Verstappen.

“El coche 4 no estaba a la altura del coche 1 en el vértice. Por tanto, el coche 4 había perdido el ‘derecho" de la curva’. Se impone una penalización de 5 segundos en lugar de 10 segundos recomendada porque al haberse comprometido a adelantar por el exterior, no tuvo muchas más alternativas más que salir de la pista debido a la proximidad del coche 1, que también se había salido de la pista”, dice el comunicado de las autoridades de la F1.