Sophia Floersch, la piloto de Alpine que se hizo viral por una fuerte crítica a Franco Colapinto

Floersch lleva tres años en la Fórmula 3.

Una de las noticias más importantes que se dieron en lo poco que va del año en la Fórmula 1 ha sido el fichaje de Franco Colapinto en Alpine, escudería que tiene más opciones de darle un asiento en la máxima categoría que Williams. Claro que el interés por el pilarense venía desde su debut en el GP de Italia del año pasado, sobre todo debido al buen rendimiento que mostró durante sus primeras carreras sobre el FW46.

De hecho, antes de que el equipo de Enstone aparezca en el panorama, otras escuderías se habían mostrado interesadas por contar con los servicios del piloto argentino, tales como Sauber o Red Bull. Fue en ese tiempo cuando surgió el número de 20 millones de dólares que pedía Williams por Colapinto, un número que terminó de cerrarle a Flavio Briatore, quien se metió en la disputa por el joven de 21 años, que para entonces solamente tenía como opción a Red Bull debido al fichaje de Gabriel Bortoleto en Sauber.

Aquel interés en Franco no le gustó nada a Sophia Floersch, quien pertenece a la academia de Alpine desde 2023 y tiene el amargo recuerdo de un accidente con el pilarense en las 24 Horas de Le Mans 2021. De ahí que la piloto alemana haya hecho su descargo en las redes sociales cuando surgieron los rumores de las negociaciones entre el asesor de la escudería francesa y los representantes de Colapinto.

“En 2021, el chico chocó contra mi coche y lo perdió detrás de mí bajo la lluvia. Ahora Alpine quiere pagar 20 millones por él. Pero están deteniendo el programa de desarrollo juvenil con 1-2 millones. No es porque soy mujer, ¿verdad? Puedes entenderlo, pero no es obligatorio”, se quejó la alemana a través de su cuenta de X. En aquella ocasión, el daño del coche de Floersch la obligó a comunicarse con su ingeniero por celular, además de que ambos pilotos se quedaron afuera de la carrera.

A pesar de su crítica, lo cierto es que la germana protagonizó accidentes peores que ese, como el que tuvo en el GP de Macao de F3 en 2018, cuando su monoplaza salió volando en la entrada a una curva y traspasó el tejido de seguridad hasta impactar con la tribuna y dejar en el hospital a cinco empleados que estaban en la zona. Por ese incidente, Floersch sufrió una fractura espinal que la mantuvo alejada del volante por unos meses.

La chance de Colapinto de volver a la F1

Jack Doohan debutó en la Fórmula 1 en el GP de Abu Dhabi 2024 como reemplazante de Esteban Ocon, pero su rendimiento no terminó de convencer a Flavio Briatore. De ahí que el australiano solo tenga un contrato por las primeras cinco carreras en la siguiente temporada, por lo que si sus resultados no lo acompañan no habrá renovación por el resto del año, lo que le permitiría subir a Franco Colapinto, quien tendrá como rivales a los otros pilotos de reserva de Alpine: Paul Aron y Ryo Hirakawa.