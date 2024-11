La inesperada revelación del jefe de Mercedes por la partida de Lewis Hamilton: "Nos ayuda"

Hamilton está séptimo en la tabla con 190 puntos.

El 2024 comenzó de manera intensa en la Fórmula 1, puesto que el 1º de febrero, apenas un día antes de la presentación de los nuevos monoplazas, Ferrari dio a conocer el fichaje de Lewis Hamilton. El inglés ya venía seduciéndose con la scuderia y había mencionado su sueño de vestirse de rojo, pero siempre se retractaba al nombrar su fidelidad a Mercedes, la cual se terminó de quebrar con esa sorpresiva noticia.

De hecho, en Mercedes ni siquiera se enteraron por el piloto británico, ni por Frederic Vasseur, director de Ferrari, sino por Carlos Sainz padre, quien fue a reclamarle a Toto Wolff que su hijo iba a quedarse sin asiento en Maranello debido a que el austriaco no cuida bien sus pilotos. De ahí que el jefe de la escudería alemana no se haya sorprendido cuando, días más tarde, fue Lewis Hamilton el que le dio la noticia.

El problema vino no por su salida, sino por el poco margen de tiempo que les dio para trabajar en una solución, puesto que Mercedes podía aprovechar ese momento para ir por Leclerc o Norris, quienes firmaron su renovación días antes. De hecho, esa es una de las quejas que Toto Wolff cuenta en el libro Inside Mercedes F1: Life in the Fast Lane, en el que exhibe en parte la decepción que tuvo con que Lewis Hamilton no quiso esperar a que vuelvan a ser competitivos.

“Tampoco me dio tiempo a reaccionar, tuve que llamar de urgencia a nuestros socios, y posiblemente me perdí negociar con otros pilotos que habían firmado contratos unas semanas antes como Charles Leclerc y Lando Norris”, dijo el director del equipo de Brackley. A pesar de esto, lo cierto es que en Mercedes se quitaron un peso de encima con la salida de Lewis Hamilton, dado que se evitaron tener que pasar por el proceso de despedir a un siete veces campeón del mundo.

“Me gusta la situación. Nos ayuda porque evita el momento en el que tenemos que decirle al piloto más icónico del deporte que queremos dejarlo”, agregó Toto Wolff. Y es que Lewis Hamilton tendrá cuarenta años cuando comience la siguiente temporada y no se sabe cuánto tiempo más vaya a competir, ni tampoco qué talentos se podrían dejar pasar por darle un asiento en la F1, algo de lo que Mercedes ya se libraron para 2025, año en que su dupla será George Russell y Kimi Antonelli.

El dardo que recibió Hamilton antes de sumarse a Ferrari

Es evidente que los resultados que ha cosechado Ferrari en los últimos años han sido determinantes para que Lewis Hamilton decida marcharse en 2025. Tiene sentido, puesto que sus chances de alcanzar la octava corona en la F1 con Mercedes se desvanecieron con aquella definición contra Max Verstappen en el GP de Abu Dabi 2021. Sin embargo, Bernie Ecclestone, expresidente de la competencia, afirmó que no cree que el británico logre ser campeón con Ferrari, donde ya de por sí considera que la tendrá difícil con Charles Leclerc.