La F1 2025 comenzará el 14 de marzo en Australia.

La última temporada de Fórmula 1 ha sido caótica en más de un sentido, pero quizá lo más llamativo ha sido el movimiento de los pilotos en las escuderías, con adioses que parecen definitivos y algunos ingresos que generan más dudas que certezas. Es un hecho que Sergio “Checo” Pérez, Valtteri Bottas, Guanyu Zhou y Kevin Magnussen ya no competirán en 2025, mientras que Daniel Ricciardo y Logan Sargeant perdieron sus asientos incluso antes del cierre del campeonato.

Ahora bien, tantas salidas dan lugar a nuevos pilotos para la siguiente edición del campeonato del mundo, que tendrá un total de cinco rookies que deberán demostrar que tienen lo necesario para seguir en la máxima categoría. De ahí que Liam Lawson (Red Bull), Isack Hadjar (Racing Bulls), Jack Doohan (Alpine), Oliver Bearman (Haas) y Gabriel Bortoleto (Sauber) tengan tanta presión por brindar resultados en las primeras fechas.

El neozelandés, reemplazante de Pérez en la escudería austriaca, es uno de los que peor la pasan actualmente, puesto que no es querido por los fanáticos y debe aguantar todos los comentarios negativos que le llegan por encima, sin mencionar la advertencia que le hizo Helmut Marko. Para Lawson, no hay posibilidad de intentar competir con Max Verstappen, puesto que un error podría dejarlo fuera de los planes de Red Bull, que ya ha demostrado en el pasado que no le tiembla la mano para cambiar pilotos.

Una situación similar atraviesa Doohan, aunque con una exigencia de Flavio Briatore, asesor de Alpine, que pide resultados en las primeras cinco o seis carreras. De acuerdo con Motorsport, el contrato es parcial, por lo que el australiano podría despedirse temprano de la F1 si no contenta al empresario italiano. Si bien Bearman, Hadjar y Bortoleto no parecen seguir un camino tan espinoso, lo cierto es que se juegan su futuro en la Fórmula 1 y tendrán que soportar enfrentar a los más experimentados para no dejar pasar la oportunidad que les dieron los equipos.

El posible beneficiado de todo esto

Alguien que sabe lo que es tener alegrías y tristezas en la Fórmula 1 es Franco Colapinto, el pilarense que reemplazó a Sargeant en Williams para las últimas nueve fechas y que no consiguió asiento para 2025. Por el momento, el argentino será piloto de reserva en el equipo de Grove, pero no se descarta la posibilidad de que pueda competir en la próxima temporada al reemplazar a uno de sus camaradas, sobre todo en Alpine, donde es seguido de cerca por Flavio Briatore.