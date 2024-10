La divertida anécdota que revelaron en Williams sobre Franco Colapinto: “No quería”

Colapinto es uno de los pilotos de Fórmula 1 más buscados por la prensa.

No hay dudas de que Franco Colapinto es uno de los personajes más carismáticos que tiene actualmente la Fórmula 1, tanto que se ha convertido en un fenómeno a nivel mundial y el público pide que le den un asiento para la siguiente temporada. No es solo que sea divertido, sino que también ha demostrado tener un buen nivel en pista, tanto que ha puntuado en dos de las cuatro carreras disputadas y ya lleva cinco puntos en el campeonato.

Ese rendimiento que ha mostrado el piloto argentino es de cierta manera una sorpresa, dado que prácticamente no tuvo tiempo de adaptación al pasar de la F2 a la F1 tras el despido de Logan Sargeant tras el GP de Países Bajos. Pero lo que no se ve en pista, donde su velocidad ha sorprendido incluso a James Vowles, sí se ve en otros aspectos, en el detrás de escena de cada Gran Premio, donde Franco Colapinto todavía se está adaptando a ese nuevo entorno.

De hecho, el ingeniero Gaetan Jego, que es la voz que suena en la radio del piloto de Williams en cada fin de semana de carrera, ha brindado una entrevista a Motorsport en la previa al Gran Premio de México y ha contado algunos detalles del joven de 21 años. Una de las que llamó particularmente la atención fue la anécdota que contó de los primeros días de Franco Colapinto en las instalaciones de Grove, la sede de la escudería británica.

Y es que el argentino se negaba a tomar el taxi hasta el taller y prefería viajar en el colectivo, dado que se albergaba en un hotel cercano. Sin embargo, Gaetan Jego quería que Franco no esté expuesto a ningún incidente, por lo que lo presionó para que viaje en taxi hasta que logró convencerlo: “Siempre venía a la fábrica en autobús. No quería tomar un taxi. Tuve que presionarlo y decirle: 'Estás ahí. Tienes que usar tus privilegios. No tengas miedo de utilizar tus privilegios. Tienes que protegerte. Utiliza todos los privilegios que puedas para hacerte la vida más fácil'. Y luego, en algún momento, aceptó y ahora toma un taxi”, contó el francés entre risas.

El plan de Red Bull que podría aprovechar Colapinto

A pesar de las afirmaciones hechas por Checo Pérez en la previa al Gran Premio de México sobre su continuidad en la Fórmula 1, lo cierto es que Helmut Marko ha afirmado que eso es algo que se solucionará cuando se termine la temporada. El austriaco hace tiempo que busca sacarse de encima al mexicano, que podría quedar afuera del equipo si los resultados no convencen.

En caso de que eso suceda, el plan del asesor de Red Bull es convertir a Liam Lawson o Yuki Tsunoda en compañero de Max Verstappen para 2025, lo que liberaría un asiento en Racing Bulls. Es ahí donde podría colarse Franco Colapinto, que se sabe que es seguido con atención tanto por Helmut Marko como por Christian Horner, el director de la escudería austriaca.