Franco Colapinto no baja los brazos con su primer posteo tras quedarse sin puntos en Canadá

Colapinto está en el fondo de la tabla sin puntos.

Debido a las penalizaciones a Yuki Tsunoda e Isack Hadjar, Franco Colapinto largó del décimo lugar este domingo en el GP de Canadá 2025 a pesar de haber clasificado decimosegundo en una qualy que resultó muy positiva para el pilarense. No obstante, la estrategia del domingo no ayudó demasiado al joven de 22 años, que se encontró con mucho tráfico tras cambiar los neumáticos y no pudo recuperarse para reinsertarse en la zona de puntos.

Con el piloto argentino en el decimotercero lugar y Pierre Gasly en el decimoquinto, podría decirse que no fue un buen fin de semana para Alpine, que incluso se lamentó en las redes por no haber rescatado puntos en Montreal. Distinta es la situación de Colapinto, que prefirió ver el vaso medio lleno a pesar de también se mostró decepcionado cuando habló con la prensa en la zona mixta para contar los problemas que afrontó en el Circuito Gilles Villeneuve.

Sin embargo, con la cabeza ya en frío, el pilarense hizo un posteo en sus redes sociales, donde destacó que ya llegará el momento de sumar y se mostró conforme con el proceso que está atravesando en la escudería francesa. A través de su cuenta de Instagram, “Fran” afirmó: “Buen finde semana, pasos positivos. Muy cerquita de los puntos que ya van a llegar. A seguir aprendiendo, vamos por más”.

Dicho posteo fue acompañado por una foto del toque que le dio con el Alpine al denominado “muro de los campeones” que tiene el circuito canadiense en la curva 14 hacia el final de la chicana. Además, Colapinto también agradeció a su equipo por la carrera y desde la cuenta de la escudería francesa no dudaron en responder: “¡Vamos Fran! Seguimos trabajando juntos”.

La llamativa reacción de Briatore

El fin de semana no fue sencillo para Alpine en ninguno de sus puntos, no solo no sumaron puntos en el GP de Canadá, sino que también se reveló que Luca de Meo dimitió de su cargo como CEO del Grupo Renault. En medio de toda esta vorágine, sorprendió que Flavio Briatore ni siquiera se haya acercado a los medios para hablar de lo que fue la carrera de Franco Colapinto y Pierre Gasly en Montreal.

La foto que eligió Colapinto para su posteo.

De hecho, el empresario italiano esquivó cualquier tipo de diálogo con la prensa, una reacción que sorprendió debido a los constantes análisis que venía haciendo en cada fin de semana de carrera. Cabe la posibilidad de que haya sido para evitar declaraciones sobre lo acontecido con De Meo, pero por ahora su decisión de llamarse al silencio se mantiene en misterio.