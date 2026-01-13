La F1 2026 tendrá 24 fechas.

El GP de Abu Dhabi 2025 puso fin a toda una era en la Fórmula 1, ya que no solamente se eliminó el efecto suelo que había vuelto a la competencia en 2022, sino también el compuesto MGU-H del motor introducido con la era híbrida. De ahí que este año sea todo un misterio para la máxima categoría, que reinició los desarrollos a cero con la actualización de la normativa técnica que tiene como objetivo generar un cambio más profundo en el certamen.

Se podría decir que hay tres aspectos fundamentales en el nuevo reglamento de la F1. El primero de ellos tiene que ver con la modificación de las unidades de potencia que, aunque seguirán siendo motores V6 turbo, tendrán el eje puesto en la gestión energética. Debido a esto, se elimina el MGU-H y se triplica la capacidad del MGU-K, que tendrá 350 kW, manteniéndose la era híbrida, pero con mayor protagonismo eléctrico.

De la mano con el cambio de las unidades de potencia llegan los nuevos monoplazas, que serán más pequeños que los modelos vistos en 2025. La anchura disminuirá 100 milímetros, mientras que la separación de los ejes delantero y trasero ahora será de 3400 milímetros, 200 menos que antes. Por otro lado, el suelo será más estrecho al igual que los alerones, lo que lleva a una disminución de 30 kilogramos en el peso.

En tercer lugar, se encuentra la eliminación del sistema DRS, que será sustituido por el modo Overtake, que usará el excedente de potencia en la batería para concretar los rebases, que ya no se harán por la aerodinámica. No obstante, los alerones traseros y delanteros serán movibles para la activación de la aerodinámica activa, cuya función será la gestión de energía y que será clave en las estrategias de los equipos.

Estos son los cambios más importantes que tendrá la F1 en este 2026, aunque hay otros que se suman a la lista. Entre ellos, se puede nombrar el eje puesto en la sostenibilidad con el uso de combustibles con componentes sostenibles avanzados y la búsqueda de reducción de la emisión de huellas de carbono. También vale la pena mencionar que habrá cambios para aumentar la seguridad de los coches y la llegada de los nuevos neumáticos y sistemas de frenos adaptados a la nueva era.

La pretemporada estará dividida en tres etapas.

Los equipos y pilotos de la F1 2026