El representante de Franco Colapinto renovó las esperanzas de que el argentino esté en la F1 2025

Colapinto y su equipo en la Fórmula 1.

Las primeras presentaciones de Franco Colapinto habían tenido un fuerte impacto en la Fórmula 1, tanto que equipos como Red Bull, Sauber y Alpine hicieron averiguaciones para ficharlo de cara a la siguiente temporada. Lamentablemente, los accidentes en las últimas carreras del año le jugaron en contra al pilarense, que ahora no parece tener otro destino que mantenerse en Williams como piloto de reserva.

Sin embargo, el fenómeno Colapinto se mantiene en las redes sociales, donde el piloto argentino es pedido para completar la grilla de la F1 en 2025, la cual todavía no se encuentra llena debido a las dudas que permanecen en Red Bull. En medio de esta situación se dio el cumpleaños de Jamie Campbell-Walter, uno de los representantes que tiene Franco en Bullet Sports Management y que sigue en búsqueda de darle un futuro al joven de 21 años en la máxima categoría.

Como todo aquel que apoya la carrera de “Fran”, el británico recibió el saludo de los aficionados argentinos por su cumpleaños, acompañado de preguntas sobre la posibilidad de que el piloto de Williams siga en la competencia en la siguiente edición del campeonato. Fue en contexto en el que Campbell-Walter lanzó un mensaje en las redes sociales que reavivó la llama de la esperanza con ver a Colapinto en la F1 2025.

A través de su cuenta de X, el manager inglés agradeció por los saludos recibidos y pidió paciencia, ya que no pueden hablar de lo que se tienen entre manos con Franco: “¡Gracias por todos los deseos de cumpleaños! Los aprecio mucho. Además, recibí muchas consultas sobre Franco y el 2025. Por favor, tengan paciencia. Estamos trabajando duro detrás de escena, pero no podemos decir nada por ahora”.

El silencio de la F1 que ilusiona

A estas alturas del año, normalmente ya se suele saber cómo estará conformada la grilla en la siguiente temporada, pero el silencio reinante en la Fórmula 1 es una señal de que las cosas no marchan del todo bien en algún lado. Es posible que la causa de esto sea la indecisión de Red Bull sobre la conformación de sus equipos para 2025, con las dudas sobre Sergio “Checo” Pérez, Liam Lawson e Isack Hadjar.

Si no hubiese chances de que Franco Colapinto sea una opción para la marca de las bebidas energéticas, seguramente ya se habría afirmado que no tendrá lugar en la F1 en el corto plazo. Sin embargo, en la Fórmula 1 hay contratos que exigen silencio por un tiempo, algo que podría ser el caso del argentino, que no se mostró muy preocupado sobre su futuro tras el GP de Abu Dhabi, una reacción que llamó la atención de más de uno.