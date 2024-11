El pedido de Franco Colapinto que no fue escuchado por Williams antes del accidente en el GP de Brasil El argentino solicitó hacer una modificación en la estrategia, pero el equipo no lo escuchó. Colapintó chocó y no pudo terminar la carrera.

03 de noviembre, 2024 | 18.56 Fue la primera carrera de Fórmula 1 que Franco Colapinto no pudo terminar. La cita en el Autódromo José Carlos Pace fue negativa para Franco Colapinto, desde la noticia del fallecimiento de su abuelo hasta el lamentable cierre que tuvo este domingo. Debido a las lluvias del sábado, la clasificación se hizo esta mañana y el pilarense no pasó la Q1 luego de sufrir un accidente, aunque los mecánicos trabajaron lo suficientemente rápido para restaurar su coche, algo que no pudieron replicar con Alex Albon. Lamentablemente, el piloto argentino volvió a sufrir un accidente durante la carrera principal del Gran Premio de Brasil, más concretamente en la vuelta 32. Franco Colapinto había ingresado por segunda vez a boxes para ponerse intermedios de lluvia nuevos a pesar de que los que tenía apenas llevaban unas pocas vueltas de uso, una decisión que llamó la atención del público, sobre todo porque no se cambió el tipo de compuesto. De hecho, con la gran cantidad de agua que caía en Interlagos, el piloto de Williams le había pedido a su ingeniero cambiar por las gomas full wet, las azules que se usan cuando hay mucha lluvia y el asfalto está muy mojado. A pesar de la insistencia de Franco Colapinto por cambiar los neumáticos por unos que les dé mayor seguridad en pista, Gäetan Jego se negó debido a que la mayoría de los rivales estaban con los intermedios. “Necesitamos sobrevivir. Quédate afuera. Creo que va a parar después de un minuto”, había dicho el ingeniero de Franco Colapinto sobre el posible cese de la lluvia. “Solo enfócate en no cometer errores, sé que es difícil allá afuera. La mayoría de los autos están con intermedios”, agregó Gäetan Jego debido a que los verdes son más rápidos que los full wet y no quería que el argentino pierda posiciones. MÁS INFO Fórmula 1 Colapinto chocó y abandonó el Gran Premio de Brasil Sin embargo, Franco Colapinto volvió a manifestar la chance de cambiar el juego de neumáticos y recuperar el tiempo perdido en pista: “Ya sé, en dos vueltas recupero el tiempo”. Pero el inglés le cortó al argentino bruscamente: “Confía en nosotros, amigo, acordate de lo que hablamos. Dejanos hacer nuestro trabajo. Hace el tuyo. Creemos que es la decisión correcta”, remarcó Gäetan Jego, que apenas unos segundos más tarde vio que el argentino se estrellaba con el muro luego de perder la cola del FW46 por falta de adherencia de los neumáticos. Fin de semana negro para Williams Por fuera de los gastos que generaron los dos accidentes de Franco Colapinto y el que tuvo Alex Albon en la Q3, el cual prácticamente dejó destruido el monoplaza y le impidió competir en el Gran Premio de Brasil, lo cierto es que Williams ha sido sufrido mucho este fin de semana. Además de no haber sumado puntos, fue superado por Alpine en la tabla de constructores. Y es que la escudería francesa celebró un doble podio este domingo, con Esteban Ocon y Pierre Gasly detrás de Max Verstappen, por lo que se llevaron 33 puntos para el campeonato. Como resultado, Alpine saltó hasta el sexto lugar con 49 unidades en total, dejando atrás a Haas (46), Racing Bulls (44) y Williams (17), mientras que Sauber sigue en el fondo y en cero. Es el primer podio para Ocon y Gasly en la temporada. TWITTER

E-MAIL

TELEGRAM

LINKEDIN