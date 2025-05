Colapinto volverá a correr este fin de semana en Mónaco.

La temporada pasada, Williams decidió terminar con la aventura de Logan Sargeant y permitir el ingreso de Franco Colapinto a la Fórmula 1, donde su primera introducción se dio en la FP1 de Silverstone. Tan solo unas fechas después, el cambio de piloto se hizo oficial y el pilarense tuvo su debut oficial en el GP de Italia, donde sorprendió con un notable rendimiento que lo acompañó en las siguientes carreras, en las que incluso logró llevar al FW46 a la zona de puntos en dos oportunidades.

Si bien es cierto que la etapa final del campeonato no fue favorable para el piloto argentino, el trabajo realizado llamó la atención de Flavio Briatore, quien a inicios de enero lo fichó como piloto de reserva en Alpine. Tras seis fechas de espera debido a la presencia de Jack Doohan, Colapinto finalmente regresó a la máxima categoría el fin de semana pasado para el GP de Ímola, donde terminó en el decimosexto lugar.

Debido a su pasado juntos, el regreso del pilarense a la F1 fue celebrado en Williams, donde los principales nombres que lo acompañaron en sus primeros pasos por la máxima categoría se pronunciaron ni bien se dio el anuncio. Sin embargo, hubo otros que tuvieron que esperar a verlo en el paddock del Autódromo Enzo e Dino Ferrari, tal como sucedió con Rebecca Banks, jefa de prensa del equipo británico, que este fin de semana se encontró con “Fran”.

A través de sus redes sociales, Banks subió una story en su cuenta de Instagram con un video en el que se ve a Colapinto caminando al lado de Pierre Gasly en camino a la pista. “Siempre vigilando al niño, incluso cuando ya no está en casa”, escribió la integrante de la escudería de Grove, que incluso llegó a saludar al joven de 21 años, a quien acompañó en su paso por Williams y también en la academia, puesto que el argentino formó parte del programa de desarrollo del equipo antes de su debut en la F1.

¿Cómo fue el debut de Colapinto con Alpine?

Tras las seis fechas en las que Jack Doohan ocupó el A525, Franco Colapinto regresó a la Fórmula 1 para las primeras prácticas libres del GP de Ímola, en donde tuvo tiempo de adaptarse al monoplaza. Si bien todo marchaba de buena manera, el argentino cometió un error en la clasificación y sufrió un fuerte accidente en el cierre de la Q1, por lo que salió del decimosexto lugar en la carrera del domingo.

Colapinto no logró sumar puntos en Ímola.

En esta, el pilarense no tuvo suerte con los coches de seguridad, que lo perjudicaron en los abandonos de Esteban Ocon y Andrea Kimi Antonelli. De hecho, Colapinto había llegado a estar en la zona de puntos durante el primer stint, pero no logró recuperar posiciones tras las detenciones, aunque lo bueno es que pudo terminar la carrera sin complicaciones y, detalle no menor, no perdió posiciones en relación con su lugar de salida.