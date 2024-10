El ídolo de la Selección Argentina que Franco Colapinto sueña conocer: “Desde pequeño”

Franco Colapinto habló como nunca de un jugador de la Selección Argentina.

Con apenas tres carreras disputadas en la Fórmula 1, Franco Colapinto se ganó el corazón de los argentinos, no solo por su rendimiento en pista, sino también por sus actitudes y palabras fuera de la competencia. Desde sus curiosas entrevistas hasta sus apariciones en las redes sociales, todo ha hecho que el bonaerense se convierta en todo un fenómeno, sin mencionar que es el primer argentino en la F1 desde Gastón Mazzacane en 2001.

Pero como buen argentino que es, su pasión no se limita a la velocidad, sino que también es un fiel seguidor del fútbol, sobre todo cuando le toca jugar a la Selección Argentina, que este martes goleó a Bolivia por 6-0 en las Eliminatorias Sudamericanas. Como no podía ser de otra forma, el ídolo del piloto de Williams no es otro que Lionel Messi, quien mostró en el Monumental que todavía está vigente tras haber ganado una Copa del Mundo y dos Copas América.

Así lo reveló en una reciente entrevista con The Fast And The Curious en la previa al Gran Premio de Estados Unidos, donde fue consultado sobre la estrella del deporte a la que le gustaría conocer. “Me encantaría conocer a Messi en algún momento. Siento que es el mejor de la historia del fútbol”, respondió el oriundo de Pilar, que no pudo evitar que le pidan hacer un paralelismo entre su carrera y la del 10.

“Realmente no me siento a su nivel. Es como el mejor del mundo y ha conseguido tantas cosas. Todavía hay tiempo, pero no me gusta cuando la gente hace esas comparaciones. Leo ha sido mi ídolo desde pequeño”, agregó el piloto. Además, Franco Colapinto mencionó la importancia que tiene Lionel Messi en Argentina y afirmó que se está esforzando al máximo para dejar arriba la bandera argentina también en la Fórmula 1.

Qué asientos que le quedan a Franco Colapinto para 2025 en la F1

A la temporada 2024 de la Fórmula 1 le quedan seis fechas, por lo que Franco Colapinto todavía tiene algo de tiempo para lucirse ante las dos opciones que tiene para 2025: RB y Sauber. Por el lado de Racing Bulls, será clave lo que suceda en la etapa final de la temporada, sobre todo en cuanto a la diferencia de rendimiento que tenga con Liam Lawson, reemplazante de Daniel Ricciardo. Por el lado de Sauber, tiene como rivales directos por el asiento a Valtteri Bottas y al brasileño Gabriel Bortoleto, que actualmente compite en Fórmula 2.