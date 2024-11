Dieta de Fórmula 1: cómo es la alimentación de Franco Colapinto y cuál es su permitido

Franco Colapinto compartió detalles de su vida cotidiana.

Llegar a la Fórmula 1 es un objetivo que requiere muchos sacrificios, no solo en cuanto a la inversión económica o a la vida personal, con el alejarse de la familia, sino también en relación con algunos gustos. De hecho, los pilotos de F1 tienen que cumplir con una dieta de alimentación para mantenerse en un peso ideal, dado que cada gramo puede hacer la diferencia en el rendimiento y comportamiento del monoplaza.

A pesar de eso, Franco Colapinto se muestra bastante rebelde en cuanto al cumplimiento de régimen alimenticio, algo que él mismo reconoció en una reciente entrevista para Quilmes, su nuevo patrocinador. La periodista Mar Viglietti tuvo la dicha de visitar a pilarense en su departamento, donde se pudo vislumbrar algo de la vida del piloto argentino, quien en un momento sorprendió al mostrar su heladera casi vacía.

De hecho, apenas llegaron a verse dos manzanas, media naranja y una botella de agua dentro de la heladera, lo que causó el asombro de la entrevistadora y la justificación del piloto de Williams: “Pasa que yo no como nada, me pido algo”. Luego, Franco Colapinto reveló que tiene una dieta, pero que no cumple con ella: “Tengo una dieta, el problema es que no la sigo. Tiene mucho pollo, arroz, verduras, cosas muy básicas y aburridas. Encontré unos brócolis y coliflores que los pones en el microondas y se cocinan solos en tres minutos, ¡es ideal!”.

Aunque se muestre reacio con el régimen, lo cierto es que Franco Colapinto sabe bien medir lo que necesita su cuerpo cuando le toca competir en la F1. “La nutrición es importante. En Singapur bajé tres kilos y pico durante la carrera, entonces tenés que tener la alimentación y la hidratación bien controladas”, mencionó. Pero claro que el piloto de 21 años también tiene sus permitidos, aunque no se trata de nada muy fuera de lo común, ya que en una entrevista dada a Seba Ríos durante el GP de Italia dio a conocer que nunca puede faltar una “buena milanesa”.

Franco recibió el apoyo de Max Verstappen

La continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1 es uno de los temas más discutidos actualmente, sobre todo porque se debate el asiento de RB con Liam Lawson. Con respecto a esta posibilidad que le queda al argentino, Max Verstappen manifestó que es un momento muy complicado para que consiga su objetivo, aunque considera que el joven ha hecho un buen trabajo en Williams como para ser digno de uno.

“Está haciendo un gran trabajo, pero Williams también se está preguntando sobre qué hacer con Franco. Independientemente de lo que Franco o su equipo decidan hacer, ¿merece un lugar en la parrilla? Creo que con lo que ha demostrado hasta ahora, sí. Pero no es fácil encontrar un lugar en este momento”, afirmó el tricampeón del mundo, que podría llegar a alcanzar su cuarta corona el próximo domingo en el Gran Premio de Las Vegas.