¿Chau Fórmula 1?: salió a la luz el inesperado plan de Lewis Hamilton

Hamilton tiene un contrato multianual con Ferrari.

Desde su debut en 2007, Lewis Hamilton se mostró como uno de los más prometedores pilotos de la Fórmula 1, puesto que terminó segundo en aquella edición detrás de Kimi Raikkonen, que se consagró por un punto de diferencia. Pasó mucho tiempo desde aquel primer año del inglés y consiguió un total de siete campeonatos del mundo, uno con McLaren en 2008 y seis con Mercedes en 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020.

A pesar de que incluso en su etapa con McLaren estuvo vinculado a Mercedes, el piloto británico optó por marcharse a Ferrari, en donde este año tendrá su debut que se vivirá para muchos como el principio del final de su carrera. Y es que Hamilton llegó a los 40 años el pasado 7 de enero, una edad a la que no se suele llegar en la F1 y de la que no se espera que siga mucho más, sin mencionar que uno de sus anhelos antes del retiro era subirse al monoplaza rojo.

Por si eso fuera poco, ahora el siete veces campeón del mundo comienza a plantar las semillas de su futuro fuera de las pistas, ya que planea adueñarse de una de las escuderías más reconocidas. No obstante, no se trata de un equipo de Fórmula 1, sino de Moto GP, concretamente el KTM, perteneciente a Red Bull y ganador de cinco Grandes Premios de la competencia de motociclismo.

La delicada situación económica de KTM ha llevado a los directivos a buscar nuevos inversores, lo que captó el interés de Hamilton en diciembre, que tuvo contacto con los representantes del equipo. Ahora, las conversaciones han comenzado, puesto que el consultor de la escudería reveló que se comunicó con la dirección del británico, aunque claro que hay otras personalidades interesadas en adueñarse de KTM.

“Salir de MotoGP es la opción más alejada entre nuestras actividades. El interés por MotoGP está en su punto más alto y hemos sido contactados por la dirección de Lewis Hamilton. Pero no es el único con el que estamos negociando, porque la gente se da cuenta de lo que puede significar la participación de Liberty Media en MotoGP”, afirmó Heinz Kinigadner. Para el consultor, el arribo de Hamilton podría ser crucial para potenciar la marca en el mercado, principal motivo que llevó a la creación de la escudería, que necesita sumar victorias para atraer al público.

Wolff señaló a Hamilton por su conducción

Lewis Hamilton se marchó de Mercedes no solo por cumplir un sueño de sentarse en un Ferrari, sino también por la falta de resultados en la escudería alemana desde la pérdida del campeonato del 2021 con Max Verstappen. Ahora, Toto Wolff señaló que el problema no era el W15 del equipo, sino el estilo de conducción del británico, acostumbrado a frenar tarde para ganar milésimas que hacían la diferencia con sus rivales.

Hamilton terminó séptimo en la última temporada.

“Esta generación de coches no se adapta a Lewis. Frena tarde y lanza el coche a la curva de forma agresiva. El coche y los neumáticos no aguantan eso, porque los neumáticos no pueden soportar esa carga. A veces es mejor conducir al 98%”, señaló el director de Mercedes en declaraciones rescatadas por Car and Driver.