Así está hoy Michael Schumacher, tras 12 años del accidente: misterio en la Fórmula 1

Cómo está hoy Michael Schumacher, a doce años del accidente en los Alpes franceses.

El accidente de esquí mientras estaba de vacaciones en los Alpes franceses cambió para siempre la vida de Michael Schumacher, heptacampeón del mundo alemán de la Fórmula 1. El expiloto de 56 años es una auténtica leyenda del automovilismo y de Ferrari, aunque lamentablemente no puede disfrutar de la libertad del día a día desde aquel entonces.

Cómo está hoy Michael Schumacher, a doce años exactos del accidente

El lunes 29 de diciembre del 2025, se puede confirmar que el excorredor permanece internado bajo un absoluto hermetismo como consecuencia del grave e irreparable traumatismo craneoencefálico sufrido en la pista de Méribel. El impacto de su cabeza contra una roca le provocó lesiones cerebrales severas, que requirieron una intervención quirúrgica de emergencia y un coma inducido que se prolongó durante varios meses hasta desembocar en el comúnmente denominado "estado vegetativo".

El hermetismo total y el silencio de su esposa Corinna hacen que no se conozca demasiada información pública al respecto, aunque sí se sabe que permanece internado con asistencia médica y monitoreo las 24 horas en su lujosa mansión en la isla de Mallorca, España. Por supuesto, nadie puede ingresar al lugar sin la autorización previa y hay custodia policial casi a toda ahora en los alrededores.

¿Quiénes tienen acceso a la información sobre el estado de salud de Schumacher?

Los informes médicos solamente están al alcance de la propia Corinna y de los seres más cercanos al teutón, ya que incluso hubo juicios de por medio contra algunos medios de comunicación que publicaron información sin la autorización previa. Además de su familia, pueden acceder a ella Jean Todt, expresidente de la FIA y exdirector de Ferrari durante los años dorados del alemán; Ross Brawn, el ingeniero británico que fue arquitecto de sus títulos mundiales; y Gerhard Berger, expiloto austríaco y amigo personal. De hecho, Todt reveló que ve las carreras de F1 junto a él, aunque también reconoció que se siente "muy triste" porque "Schumi" ya no es la persona que era.

¿Quiénes hablaron sobre cómo está Schumacher hoy?

“Michael no habla, sólo se comunica con los ojos”, aseguró Elisabetta Gregoraci, exesposa de Flavio Briatore. “Si cierro los ojos, lo veo sonriendo después de una victoria. Prefiero recordarlo así que simplemente acostado en una cama”, acotó el italiano, líder del Alpine de Franco Colapinto en la actualidad.

“Sabemos que respira y que interactúa con su familia, pero aparentemente no habla y no lo hemos visto caminar... No diría que está bien, pero tal vez se encuentra un poco mejor”, declaró el periodista Stefan L’Hermitte, del diario francés L’Equipe, en octubre del 2025. Richard Hopkins, exjefe de operaciones de Red Bull y quien forjó una amistad con "Schumi" en el paddock durante los 90’, aportó también su visión. "No creo que volvamos a ver a Michael", sostuvo recientemente en diálogo con el medio británico Sport Bible.

Por último, el periodista Félix Garner, muy cercano al entorno familiar del exdeportista, calificó su situación como “muy triste”. Y completó: “Necesita cuidados constantes y depende completamente de sus cuidadores. Ya ni siquiera es capaz de comunicarse verbalmente”.

Los últimos viajes de Schumacher

El "Káiser" viajó el 28 de septiembre de 2024, cuando asistió al casamiento de su hija Gina, amante de los caballos. En abril del 2025, se trasladó en helicóptero a Suiza para conocer a su nieta Millie, a quien Gina había dado a luz el 29 de marzo. Además, "firmó" un casco utilizado por el expiloto Jackie Stewart, el cual se vendió en una subasta benéfica. Con la ayuda de su esposa, logró escribir las iniciales MS en el casco.

Los números de Michael Schumacher en la F1