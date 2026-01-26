Horner estuvo veinte años al mando de Red Bull.

El viernes fue un día de revelaciones frente a las costas de Barcelona, donde Flavio Briatore encabezó la presentación del A526 encima de un crucero junto a Franco Colapinto y Pierre Gasly. Pero el nuevo monoplaza del equipo galo no fue lo único que se reveló, puesto que el empresario italiano sacó a la luz que Christian Horner se encuentra en negociaciones para comprar una parte de la estructura y, así, volver a la Fórmula 1.

“No hay ningún vínculo conmigo, porque él está negociando con Otro, no está negociando con nosotros”, afirmó el asesor de Alpine durante la conferencia de prensa, en la que reconoció que el exdirector de Red Bull busca hacerse con el 24% de las acciones que actualmente tiene el grupo Otro Capital. Si bien Alpine es dueña del porcentaje restante, las declaraciones de Briatore generaron mucho ruido en el paddock, lo que llevó a que el equipo emita un comunicado este domingo.

A través de su sitio oficial, Alpine volvió a reconocer que Otro Capital evalúa vender su parte minoritaria a un grupo de inversores, entre los que se encuentra Horner, pero advirtió que eso no afectaría el funcionamiento de la escudería. “No es ningún secreto que Otro Capital ha mantenido conversaciones preliminares para vender su participación en el equipo, como se informó en octubre del año pasado”, remarcó el equipo de Enstone como primer punto.

Con respecto al grupo minoritario que pertenece a la asociación de los actores Ryan Reynolds y Michael B. Jordan y los jugadores Patrick Mahomes y Travis Kelce, desde Alpine agregó que hubo conversaciones exploratorias con otros inversores: “Uno de los interesados ​​es un grupo de inversores, entre los que también se encuentra Christian Horner”.

Ahora bien, Otro Capital se hizo con el 24% de la estructura en junio del 2023 por 216 millones de dólares y, tras haber tenido su peor temporada en la F1, Alpine actualmente cotiza en 1400 millones. Por lo tanto, sería negocio para los accionistas minoritarios vender, aunque desde el equipo resaltaron que cualquier conversación no está relacionada con ningún integrante de la escudería, aclaración hecha debido a la conocida amistad que existe entre Briatore y Horner.

Horner y Briatore tienen una buena relación fuera del paddock.

Arranca la pretemporada de la F1

Luego de las presentaciones de los monoplazas, la Fórmula 1 finalmente volverá a la acción esta semana con el inicio de la pretemporada en el Circuito de Barcelona-Cataluña. A partir de este lunes y hasta el viernes, los pilotos girarán en el trazado para realizar las primeras pruebas de rendimiento de los nuevos coches, por lo que Franco Colapinto tendrá la oportunidad de buscar tiempos con el A526 y encontrar la manera de mejorarlo antes del comienzo del campeonato en Melbourne a inicios de marzo.