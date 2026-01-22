Djokovic y Sinner avanzan con paso firme en Melbourne; Wawrinka vive para luchar un día más

Abierto de Australia

Novak Djokovic ‍pasó el jueves por encima del italiano Francesco Maestrelli (6-3, 6-2 y 6-2) para alcanzar la tercera ronda del Abierto de Australia en su búsqueda por seguir haciendo historia en la Rod Laver Arena.

El serbio, cuarto cabeza de serie del torneo, se mantuvo firme ‍en el choque de segunda ronda sin necesidad de acelerar ⁠el ritmo, en busca de su undécimo título en Melbourne Park y su 25º trofeo de Grand Slam para romper el empate con Margaret Court.

"No sabía mucho de él (Maestrelli) hasta hace unos días, es lo que pasa muy a menudo estos días", dijo Djokovic sobre su rival de 23 años. "Sin embargo, el respeto siempre está ahí y no le subestimé. Tiene un gran saque y un gran juego, solo le falta un poco de experiencia. Tiene juego para llegar lejos y alto en la clasificación mundial y se lo deseo".

El tenista de 38 años se hizo con el primer set gracias a una ruptura en el segundo juego y volvió a atacar en el primero del siguiente set para presionar al italiano, número 141 del mundo, que tuvo problemas para aprovechar sus escasas oportunidades. Djokovic logró el punto de set con un revés acrobático y aseguró el parcial para acercarse ‌a su victoria número 399 en partidos de Grand Slam y la 101 en Melbourne, quedando a una sola ⁠del plusmarquista Roger Federer.

Maestrelli tuvo un raro momento de alegría en el tercer set ⁠al recuperar un break después de ceder dos, pero el balcánico subió su nivel para cerrar la victoria y reservar un encuentro con Botic van de Zandschulp en la siguiente ronda.

"Siempre intento trabajar con un propósito. He tenido una pretemporada más larga. Cuando tengo más tiempo, trato de ‍analizar mi juego y los diferentes elementos que puedo mejorar", declaró Djokovic. "¿Qué sentido tiene competir y salir sin intentar ser mejor que la temporada anterior? Esa es la mentalidad que intento cultivar. Me ha permitido jugar al más ⁠alto nivel a esta edad".

"Me alegro de que el trabajo que ‌he hecho fuera de temporada esté dando sus frutos. Es el comienzo del torneo. No he jugado ningún torneo previo", comentó. "Estoy contento de poder jugar así, teniendo en cuenta la falta de partidos de competición durante más de dos meses. Hasta ahora todo ha sido positivo, señales positivas. Tengo que seguir así".

Por su parte, Jannik Sinner, vigente bicampeón en Melbourne, dejó claro pronto que no quería un turno prolongado en la fría Rod Laver Arena y superó al local James Duckworth por 6-1, 6-4 y 6-2 y se medirá ahora al estadounidense Eliot Spizzirri ‌en dieciseisavos de final.

Fue la ‌27ª victoria consecutiva del italiano -número dos del mundo- en el circuito contra jugadores australianos. Su última derrota contra uno fue ante Duckworth en Toronto en 2021, pero nunca pareció probable que fuera a repetirse eso, ya que Sinner produjo una exhibición inmaculada desde el fondo de la cancha.

"Cada partido es difícil, así que feliz de estar en la siguiente ronda", dijo en la pista Sinner, que ha ganado sus últimos 12 partidos sin ceder un set. "Muy contento con mi rendimiento. Sé cuánto he ​trabajado, así que el cuerpo se siente bien y la mente está en un buen momento".

Desde el momento en que rompió el servicio de Duckworth con un revés ganador en la esquina en el cuarto juego, tuvo el control del encuentro y consiguió una segunda ruptura de servicio con una doble falta.

Sinner se adjudicó el primer set en 26 minutos y, aunque su rival ofreció más resistencia en el segundo con un juego agresivo, la potencia controlada y la colocación del italiano fueron demasiado para su rival de 34 años. Una derecha ganadora le valió un punto de ruptura en el 3-3 y Duckworth lanzó un golpe descontroladamente largo cuando la presión se hizo sentir.

Los ganadores de Duckworth fueron muy aplaudidos por el público, pero el final no se ‍hizo esperar y Sinner remató la faena con un ace, el 18º del cotejo. El italiano acumula menos de tres horas en la pista y será el gran favorito contra Spizzirri, número 85 del mundo, que sobrevivió a un partido a cinco sets contra el chino Wu Yibing.

En otro partido destacado de la jornada, Stan Wawrinka vivió para luchar otro día en su último Abierto de Australia, con una maratoniana victoria por 4-6, 6-3, 3-6, 7-5 y 7-6(10-3) sobre el francés Arthur Gea.

El suizo, que ganó su primer Grand Slam en Melbourne en 2014, antes de conquistar el Abierto de ​Francia en 2015 y el Abierto de Estados Unidos un año después, es el primer jugador de 40 años o más en llegar a la tercera ronda de un major desde Ken Rosewall en el Abierto de Australia en 1978.

"Estoy agotado", declaró tras un duelo que duró cuatro horas y 33 minutos. "Es mi último ​Abierto de Australia, así que intento durar lo máximo posible".

"No sólo me divertí, sino que ustedes (los aficionados) me dieron mucha energía. Ya no soy joven, así que necesito su energía, energía extra de ustedes", comentó Wawrinka. "Es una sensación increíble estar en esta pista, tener tanto ⁠ruido, tanto apoyo. Ha sido un partido largo. No sé cómo voy a recuperarme, pero estoy supercontento".

También pasaron de ronda sin sobresaltos grandes favoritos del torneo como el italiano Lorenzo Musetti, los estadounidenses Ben Shelton y Taylor Fritz, y el noruego Casper Ruud, mientras que el griego Stefanos Tsitsipas cayó en cuatro sets ante el checo Tomas Machac.

(Reporte adicional de Michael Church, Martyn Herman e Ian Ransom en Melbourne; editado en español por Carlos Serrano)