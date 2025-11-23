Atlético de Madrid vs Inter: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Champions

El duelo entre Atlético de Madrid e Inter correspondiente a la fecha 5 se disputará en el estadio el Metropolitano desde las 17:00 (hora Argentina), el miércoles 26 de noviembre.

Así llegan Atlético de Madrid y Inter

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Champions

Atlético de Madrid venció 3-1 a U. Saint-Gilloise en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 1 juego y ha perdido 2. En ellos, recibió 9 goles en su arco y anotó 10 en la malla rival.

Últimos resultados de Inter en partidos de la Champions

Inter venció en casa a Kairat Almaty por 2 a 1. El equipo visitante mantiene una racha positiva en los últimos partidos del torneo actual, en los que anotó 11 goles y tuvo 1 en contra.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenció 1 triunfo para el visitante y 1 victoria para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 13 de marzo, en Octavos de Final del torneo UEFA Champions League - 2023-2024, y terminó con un marcador 2-1 a favor de Atlético de Madrid.

Horario Atlético de Madrid e Inter, según país