Así quedó la Copa de Oro del TC: la tabla a dos fechas del final

La Copa de Oro del Turismo Carretera 2026 entró en su tramo decisivo después de la carrera disputada en Rosario. Con solamente dos fechas por delante, Río Cuarto y La Plata, la pelea por el campeonato quedó todavía más ajustada y apareció un nuevo líder virtual: Julián Santero.

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El mendocino terminó cuarto en el Autódromo Juan Manuel Fangio y alcanzó los 116,5 puntos. Sin embargo, existe una particularidad importante.

Santero no integra todavía oficialmente el grupo original de clasificados a la Copa y actualmente estaría entrando mediante el sistema de los “3 de Último Minuto”.

Por eso, si solamente se toman los pilotos que ya tienen su lugar asegurado, el líder continúa siendo Facundo Chapur, con 100,5 puntos.

Así quedó la tabla de la Copa de Oro del TC

Contando también a quienes actualmente ingresarían mediante el sistema de último minuto, las posiciones son:

Julián Santero – BMW: 116,5 puntos* Facundo Chapur – Torino: 100,5 Mariano Werner – Ford: 95,5 Agustín Canapino – Chevrolet: 94 Otto Fritzler – Mercedes-Benz: 85 Luis José Di Palma – Toyota: 84,5* Marco Dianda – Dodge: 79* Matías Rossi – Toyota: 78 Jonatan Castellano – Dodge: 72,5 Mauricio Lambiris – Ford: 69 Hernán Palazzo – Toyota: 68 Christian Ledesma – Chevrolet: 64,5 Marcos Landa – Chevrolet: 62 Ignacio Faín – Torino: 62 José Manuel Urcera – Mercedes-Benz: 59 Juan Pablo Gianini – Ford: 35

Los marcados con asterisco son los pilotos que, por el momento, estarían ingresando como los tres de último minuto.

Santero dio el gran salto

La carrera de Rosario resultó especialmente favorable para Santero.

El mendocino terminó cuarto y consiguió los puntos necesarios para superar virtualmente a Chapur, que tuvo que remontar desde el fondo y finalizó 17°.

El cordobés solamente sumó 18 puntos durante el fin de semana y quedó ahora a 16 unidades de Santero en la tabla ampliada.

También se acercaron Werner y Canapino.

El entrerriano protagonizó una gran recuperación: largó 16° y terminó tercero, detrás de Mauricio Lambiris y Matías Rossi.

Así alcanzó los 95,5 puntos y quedó apenas cinco unidades detrás de Chapur.

Canapino, por su parte, terminó octavo y llegó a 94 unidades. Entre Chapur, Werner y Canapino hay apenas 6,5 puntos.

Lambiris volvió a ganar

El gran ganador del fin de semana fue Mauricio Lambiris. El uruguayo dominó clasificación, serie y final con el Ford Mustang, consiguió su cuarta victoria en el Turismo Carretera y escaló hasta los 69 puntos.

También aprovechó la carrera Matías Rossi, segundo con el Toyota Camry, mientras que uno de los grandes perjudicados fue Otto Fritzler, que abandonó por problemas en la caja de cambios.

Qué queda por correr

El próximo capítulo será el 15 de noviembre en Río Cuarto, donde además quedarán definidos definitivamente los pilotos que ingresarán mediante el sistema de último minuto. Después sólo quedará el Gran Premio Coronación.

La temporada terminará el 6 de diciembre en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata. Con Santero, Chapur, Werner y Canapino separados por apenas 22,5 puntos en la tabla virtual, y con todavía dos carreras para repartir unidades, la definición de la Copa de Oro 2026 quedó completamente abierta.