Arsenal vs. Crystal Palace por Copa de la Liga: hora, TV en vivo y streaming online

Arsenal de Inglaterra buscará avanzar a las semifinales de la Copa de la Liga cuando reciba al Crystal Palace este martes en el Emirates Stadium, en el último cuarto de final del torneo. Los Gunners llegan en un momento excepcional, liderando la Premier League y con una racha de tres victorias consecutivas, mientras que los Eagles buscarán dar la sorpresa pese a llegar sin victorias en sus últimos tres encuentros, tras conquistar la FA Cup y la Community Shield en los últimos 12 meses.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Arsenal y Crystal Palace, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Arsenal y Crystal Palace?

El partido entre Arsenal y Crystal Palace por los cuartos de final de la Copa de la Liga 2025/26 se jugará este martes 23 de diciembre de 2025, a partir de las 17 horas (hora argentina) en el Emirates Stadium de Londres. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+.

El conjunto dirigido por Mikel Arteta llega a este compromiso en un momento formidable, habiendo vencido 1-0 al Everton el pasado sábado en la Premier League. Esta victoria les garantizó pasar el día de Navidad en la cima de la tabla, consolidando su candidatura al título después de una inversión de £250 millones en el mercado de verano.

Los Gunners exhiben un récord impresionante como local esta temporada, con 11 victorias en 12 partidos disputados en el Emirates Stadium, incluyendo una racha de nueve triunfos consecutivos en su estadio. Esta fortaleza en casa incluye precisamente una victoria 1-0 ante Crystal Palace en octubre por la liga, cuando Eberechi Eze anotó contra su exequipo.

El Arsenal está a un paso de alcanzar las semifinales de la Copa de la Liga por cuarta vez en las últimas seis temporadas. Los londinenses han progresado a esta instancia tras eliminar a Port Vale y Brighton & Hove Albion, y han ganado sus últimas dos eliminatorias de cuartos de final en este torneo en 2021-22 y 2024-25, aunque en ambas ocasiones fueron eliminados posteriormente en semifinales. Un triunfo este martes les dará un enfrentamiento ante Chelsea en la siguiente ronda.

Por su parte, Crystal Palace atraviesa un momento desafiante tras una brillante racha de trofeos que incluyó la conquista de la FA Cup y la Community Shield en el espacio de 12 meses. Los Eagles vienen de una dura derrota 4-1 ante Leeds United el pasado sábado, resultado que extendió su racha sin victorias a tres partidos en todas las competiciones.

El equipo de Oliver Glasner está sintiendo el desgaste de competir simultáneamente en torneos domésticos y en la Conference League. Los Eagles han recibido nueve goles en sus últimos tres encuentros, incluyendo el empate 2-2 con KuPS en competición europea y las derrotas ante Brighton (3-1) y Leeds. Esta fragilidad defensiva representa una preocupación importante de cara al duelo en el Emirates.

El historial reciente no favorece a Crystal Palace en este enfrentamiento. La temporada pasada, el Arsenal eliminó a los Eagles precisamente en cuartos de final de la Copa de la Liga con una victoria 3-2 en la que Gabriel Jesus anotó un hat-trick memorable. Si los Gunners logran repetir el resultado, sellarán su pase a semifinales donde enfrentarán al Chelsea, mientras que para Palace será otra oportunidad perdida de sumar otro trofeo a su vitrina.

Formaciones probables de Arsenal y Crystal Palace

Arsenal: Kepa Arrizabalaga; Joshua Nichols, William Saliba, Riccardo Calafiori, Myles Lewis-Skelly; Eberechi Eze, Jesper Norgaard, Mikel Merino; Noni Madueke, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli.

Crystal Palace: Walter Benítez; Chris Richards, Marc Guéhi, Jaydee Canvot; Nathaniel Clyne, Jefferson Lerma, Adam Wharton, Borna Sosa; Yéremy Pino, Jack Devenny; Christantus Uche.

El técnico del Arsenal, Mikel Arteta, no podrá contar con varios jugadores importantes para este encuentro. Max Dowman (tobillo), Gabriel Magalhães (muslo), Kai Havertz (rodilla), Cristhian Mosquera (tobillo) y Ben White (isquiotibiales) permanecen en la enfermería y se perderán el compromiso de cuartos de final.

A pesar de estar en instancias decisivas del torneo, se esperan cambios en la alineación titular respecto al equipo que enfrentó a Everton. Gabriel Jesus, héroe de los cuartos de final de la temporada pasada con su triplete ante Palace, podría hacer su primera titularidad desde enero en lugar de Viktor Gyökeres, autor del gol ante los Toffees. Eberechi Eze, Noni Madueke, Gabriel Martinelli y Myles Lewis-Skelly esperan oportunidades desde el banco, mientras que Joshua Nichols, quien debutó con el primer equipo en esta competición la temporada pasada ante Bolton, podría tener minutos nuevamente.

Por el lado del Crystal Palace, Oliver Glasner enfrenta un panorama complejo de bajas para este partido. Ismaila Sarr se encuentra disputando la Copa Africana de Naciones, mientras que Daniel Muñoz (rodilla) y Daichi Kamada (muslo) están lesionados y representan ausencias importantes en el lateral derecho y el mediocampo respectivamente. Contará en el arco con el argentino Wálter Benítez.

Además, Rio Cardines (muscular), Cheick Doucouré (rodilla), Caleb Kporha (espalda) y Chadi Riad (rodilla) tampoco estarán disponibles para los Eagles. Jean-Philippe Mateta es una duda considerable debido a su lesión de rodilla, por lo que Glasner podría optar por darle descanso al delantero francés y otorgarle la titularidad a Christantus Uche. Walter Benítez, Borna Sosa, Jefferson Lerma y Jaydee Canvot podrían beneficiarse de la rotación necesaria que el entrenador planea implementar.

Arsenal vs. Crystal Palace: ficha técnica