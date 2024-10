Ariel Holan sorprendió a todos con una revelación sobre Marcelo Gallardo en River: "No pude"

Holan contó un detalle sobre el 'Muñeco' y su forma de manejarse en la previa de los partidos.

Ariel Holan es uno de los grandes protagonistas de la historia reciente de Independiente: el entrenador de 64 años, quien actualmente se encuentra sin club tras su reciente salida del Barcelona de Ecuador, fue un pilar en la obtención de la Copa Sudamericana 2017 y la Suruga Bank 2018, los últimos títulos internacionales de la institución de Avellaneda. Este martes, el director técnico con pasado en Defensa y Justicia pasó por el programa ESPN F90 y mantuvo una extensa charla con el "Pollo" Vignolo y el resto del panel sobre sus referentes, su experiencia en el "Rojo" y la serie de Copa Libertadores ante el River Plate de Marcelo Gallardo en 2018; sobre el "Muñeco", reveló una curiosidad sobre su forma de trabajar que lo sorprendió al momento de enfrentarlo.

En aquel cruce, tras empatar 0 a 0 en el duelo de ida en el Libertadores de América, el "Millonario" se impuso en el Estadio Monumental por 3 a 1 con goles de Ignacio Scocco, Juan Fernando Quintero y Rafael Santos Borré. Más allá del desarrollo del encuentro, Holan destacó un aspecto importante del DT del conjunto de Núñez y su trabajo coordinado con la dirigencia: "No pude saber cómo jugaba Gallardo ninguno de los dos partidos de Copa", declaró. "Todavía no lo vi personalmente, pero cuando lo vea le voy a preguntar: '¿Cómo hacés?'", continuó y destacó el "hermetismo" respecto de qué jugadores conformarían el once titular en la previa de los cotejos. En esa campaña, River eliminó posteriormente a Gremio tras dar vuelta la serie en Brasil y se consagró campeón en Madrid en una histórica final contra su clásico rival Boca Juniors.

Holan habló sobre la polémica jugada de Pinola sobre Benítez en la vuelta de Independiente vs. River: "Caradura"

En el partido de vuelta en cancha del "Millonario", una polémica jugada de Javier Pinola sobre Martín Benítez pudo cambiar el rumbo de la serie: el central rechazó una pelota en su propia área y, en la continuación de su movimiento, impactó con los tapones de manera peligrosa sobre la rodilla del delantero del "Rojo". A pesar de que la jugada ameritaba la sanción del penal y la tarjeta roja al defensor, ni el árbitro brasileño Anderson Daronco ni el VAR tuvieron ese criterio.

Acerca de esa falta no cobrada, Holan primero fue autocrítico con sus acciones en esos cuartos de final: "Lo hecho, hecho está. Si nosotros hasta los 25 minutos del segundo tiempo estábamos clasificados y nos hacen dos goles de contragolpe, primero yo como entrenador tengo que fijarme cómo quedamos parados y después me tengo que fijar si me bombearon o no". Luego, en tono de broma, dijo que Pinola era un "caradura" cuando le comentaron que nunca admitió que había sido penal. "Tendría que haber ido preso", cerró.

La patada de Pinola a Benítez que podría haber cambiado el rumbo de la serie entre River e Independiente.

