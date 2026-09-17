Argentina Padel Tour llega a plena calle Corrientes en un escenario no convencional

El profesionalismo del pádel nacional sumará este fin de semana un nuevo hito con el desarrollo del "Abasto Pádel Open", una parada del Argentina Pádel Tour que trasladará la alta competencia al corazón comercial de la Ciudad de Buenos Aires.

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A partir de este viernes 18 y hasta el domingo 20 de septiembre, la Plaza Zorzal, ubicada en el primer piso del icónico centro comercial de avenida Corrientes 3247, reabrirá sus puertas al deporte tras el antecedente del año 2025. Con entrada libre y gratuita para el público, el certamen reunirá a las principales raquetas masculinas del país.

Un escenario no convencional para el máximo nivel

El despliegue de la infraestructura en el Abasto Shopping permite acercar la disciplina a una multitud de espectadores que transitan a diario por el complejo. El cuadro principal contará con figuras destacadas del ranking nacional como Caluva, Marchesani, Borges y Mandrile, entre otros competidores que lucharán por el título del circuito oficial.

El evento no se reduce únicamente al cuadro profesional. Días atrás, las categorías NextGen (Sub 12, Sub 14 y Sub 16) tuvieron su turno de competencia en la misma pista montada, mientras que a lo largo de la semana se llevan a cabo jornadas recreativas a beneficio de diversas ONGs. Asimismo, la previa del torneo profesional se completará este jueves 17 con el tradicional Torneo de Celebrities.

Agenda del Abasto Pádel Open Lugar: Plaza Zorzal, 1.º Piso — Abasto Shopping (Av. Corrientes 3247, CABA).

Fechas: Del viernes 18 al domingo 20 de septiembre.

Acceso: Entrada libre y gratuita.

El circuito de desarrollo nacional

El Argentina Pádel Tour se consolida como la plataforma federal de competencia profesional en la República Argentina. Con un calendario anual distribuido en distintas provincias y ciudades, el circuito ofrece certámenes de variada categoría y escala de premios, orientados al desarrollo técnico y competitivo de los deportistas locales.

Para repasar momentos de acción en este tipo de escenarios urbanos, podés mirar las Finales Next Gen del Abasto Pádel Open en Argentina Pádel Tour, donde se aprecia el armado especial de la cancha y la ambientación de la competencia en el shopping.