El director técnico Ariel Holan analizó el rendimiento táctico de la Selección Argentina en su enfrentamiento ante España en la final del Mundial 2026 que todavía da que hablar. Durante su visita a ESPN F90, en diálogo con el conductor Sebastián El Pollo Vignolo, el entrenador puso el foco en el desgaste acumulado y sostuvo que la diferencia de descanso entre ambos seleccionados resultó determinante para el desarrollo del juego.

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Al ser consultado sobre las conclusiones que le dejó el partido, Holan señaló de inmediato el aspecto físico como la principal desventaja. "Mirá, primero un día de descanso menos es letal. Nosotros tuvimos un día de descanso menos", afirmó el director técnico para abrir su lectura del cruce.

En esa misma intervención, el DT aclaró las precauciones que toma al evaluar la situación desde afuera de la concentración. "Yo no quiero opinar muy profundamente porque para opinar profundamente tenés que estar ahí, saber cómo están los jugadores, cómo llegaron, cómo se desarrolló el torneo, en qué nivel físico estaba cada uno", explicó, y agregó sobre la influencia directa en el planteo: "Eso condiciona mucho la táctica del partido, y la estrategia del partido".

La presión en la altura del campo y el control de la pelota

Holan puntualizó cuáles fueron los mayores inconvenientes que padeció el conjunto albiceleste frente al elenco español. De acuerdo con su visión, el equipo no logró sostener dos de las herramientas fundamentales para disputar el protagonismo.

"Yo vi un partido que a nosotros nos costó mucho presionar en la altura a España porque nos costó mucho sostener también la pelota", describió el técnico. Luego detalló las consecuencias de ese escenario: "Una de las dos cosas nos hubiera podido dar estar en partido de una manera más cómoda y no pudimos hacer ninguna de las dos cosas. Y yo lo relaciono eso mucho a la parte física, insisto, por un día menos de descanso y ver cómo llegan los jugadores".

El entrenador profundizó en las exigencias que impone adelantar las líneas frente a un rival de jerarquía y argumentó por qué faltó frescura. "Para presionar en la altura vos sabés que tenés que presionar no solamente conceptualmente, sino con intensidad y yo no lo veía al equipo con esa intensidad con un día menos de recuperación", remarcó Holan ante Sebastián Vignolo.

El desenlace ante España y el recuerdo del nivel contra Inglaterra

Al referirse al desarrollo posicional del rival, Holan describió cómo la presión española forzó al equipo nacional a cambiar su vía de avance. "Ellos sí nos presionaron en la altura y a nosotros nos costó mucho romper eso y terminamos jugando directo y otra vez la pelota con ellos", explicó acerca de la pérdida de posesión en los distintos pasajes del encuentro.

A pesar de esas dificultades estructurales, en el intercambio se destacó la capacidad de reacción en el tramo definitivo. "Aún así tuvimos las dos jugadas sobre el final que se podría haber empatado el partido", reconoció el técnico al recordar las aproximaciones que generó la Selección Argentina antes del pitazo final.

Por último, Holan diferenció la producción ante el combinado español del nivel exhibido en el compromiso frente a Inglaterra. "Argentina no pudo hacer el partido que hizo con Inglaterra, sobre todo ese segundo tiempo que para mí fue extraordinario, memorable, cómo con fútbol y con todas las variantes que un equipo ofensivamente puede tener para quebrar un rival. Entraban por todos lados", concluyó.