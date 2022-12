Video: El momento en el que un hincha se tiró al micro en los festejos de la Selección

Un hincha se lanzó hacia el micro de la Selección en plena caravana de los jugadores tras ganar el Mundial de Qatar 2022. El video del momento.

Un hincha se tiró al micro de la Selección en pleno festejo de los jugadores durante la caravana que realizaron por ganar el Mundial de Qatar 2022. El video del momento se viralizó a los pocos minutos, ya que el fanático cayó dentro del móvil que trasladó a los campeones del mundo hacia Parque Roca para luego sobrevolar la Ciudad de Buenos Aires y volver al predio de la AFA. La imagen preocupante se dio tan solo unos segundos después con otro hombre que se arrojó desde uno de los puentes.

Si bien los propios futbolistas hacían señas para que esto no suceda cuando veían que el simpatizante estaba a punto de tirarse, igualmente lo hizo y casi ocasiona una tragedia. El segundo hincha que trató de caer dentro no lo logró, pisó en la parte trasera, no logró hacer pie, rebotó y cayó al asfalto. Claro que, esto generó la sorpresa de las miles de almas que acompañaron al equipo en lo que fue el viaje por la Autopista Richieri antes de volver a Ezeiza.

Por supuesto, como todo video publicado en las redes sociales no tardó en aparecer por todos lados. Hasta el momento no se conoció información oficial acerca de la salud del que cayó al vacío, cómo tampoco del fanático que estuvo entre los jugadores que se consagraron en Qatar el pasado 18 de diciembre. Todo esto fue parte de los festejos de los campeones con la gente que se acercó a distintos puntos para ver a sus ídolos.

En medio de pelotas, banderas, canciones y mucho más, los simpatizantes lo tomaron como una fiesta y lo vivieron de esa manera junto a sus familiares y amigos. Claro que, no para todos fue así y muchos pusieron en riesgo su vida mientras celebraban el histórico logro de la "Scaloneta" que cortó con la larga racha sin ganar la Copa del Mundo. Sin dudas, mucho de lo sucedido el domingo después del partido ante Francia se repitió en varios puntos de Buenos Aires.

El enojo del Chiqui Tapia por la suspensión de la caravana

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentina, Claudio "Chiqui" Tapia, publicó un mensaje en redes sociales donde se disculpó con la gente que no podrá ver a los jugadores de la Selección Argentina por decisión de los organismos de seguridad. "No nos dejan llegar a saludar a toda la gente que estaba en el Obelisco, los mismos organismos de Seguridad que nos escoltaban, no nos permiten avanzar. Mil disculpas en nombre de todos los jugadores Campeones. Una pena", escribió el directivo.

Unos minutos después, el propio Tapia elogió la seguridad del Gobierno de Axel Kicillof por la seguridad e indicó: " Agradecemos a la provincia de Buenos Aires, encabezada por su ministro de seguridad Sergio Berni, que fue el único que acompañó durante toda la recorrida hasta la entrada a la capital sin registrar ningún incidente".