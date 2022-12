Messi y el video que no viste en la final del Mundial: "La concha de su madre"

El video que Lionel Messi que todavía no habías visto en plena final del Mundial de Qatar 2022 entre la Selección Argentina y Francia. "La concha de su madre", gritó el capitán.

Si bien hubo cientos de videos de Lionel Messi en la final del Mundial de Qatar 2022 que se viralizaron rápidamente a través de las redes sociales, una grabación recién trascendió un día después de la infartante victoria de la Selección Argentina frente a Francia por los penales. Allí se puede apreciar a un capitán desaforado y desbordado de alegría en pleno campo de juego del Estadio Lusail de Doha porque el gran sueño de su vida se había concretado apenas unos minutos antes.

El usuario de TikTok @figueroa.matias publicó una filmación en la que se ve al delantero de 35 años hablando ante uno de los micrófonos, todavía con la camiseta puesta e incluso con la cinta. Allí, pareció hablarles directamente a los hinchas que estaban en las tribunas y, a medida que agitaba con su brazo izquierdo, animó: "¡Vamo´ arriba che, la concha de su madre! ¡Somos campeones del mundo!".

Luego, "La Pulga" regresó rápidamente para juntarse con el resto de la delegación albiceleste que estaba celebrando en la mitad de la cancha la tercera estrella en la historia del Seleccionado en las Copas del Mundo de mayores. El rosarino ya regresó a su país natal con el staff nacional desde Qatar y será ovacionado por una multitud de compatriotas en el recorrido entre Ezeiza y el Obelisco.

La alegría de Messi tras el título en el Mundial de Qatar 2022: "Aún no caigo"

En su cuenta oficial de Instagram (@leomessi), el crack publicó varias fotos luego de la final ganada y escribió: "Campeones del mundo!!!!! Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer...". Luego, se acordó de los que colaboraron con él en su carrera para que al fin consiguiera semejante trofeo: "Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros".

"Demostramos una vez más que los argentinos, cuando luchamos juntos y unidos, somos capaces de conseguir lo que nos propongamos", dejó a modo de mensaje para sus compatriotas. Al mismo tiempo, destacó que "el mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos…". Y cerró, para sus 400 millones de seguidores en la aplicación: "Lo logramos!!! Vamos Argentina carajo... Nos estamos viendo muy pronto…".