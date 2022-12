"Maradoha" y "el pie de Dios": cómo reflejaron los medios del mundo a la Argentina campeón

Diarios de Europa, Latinoamérica y Estados Unidos destacaron en su portada la victoria de la Selección frente a Francia en la final del Mundial de Qatar 2022.

El triunfo de la selección argentina ante Francia en la final del fue reflejado este lunes en las portadas de los diarios deportivos de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, entre otras regiones, que con distintos conceptos destacan el logro del equipo albiceleste y elogian a Lionel Messi.

Los títulos de los diarios por países son los siguientes:

Francia

Con una foto de Kylian Mbappé resignado al momento de recibir la medalla del segundo puesto, L'Equipe tituló: "Con la cabeza alta".

Le Monde tituló "una final excepcional", con una foto de contraste entre el festejo argentino y la desazón francesa tras la tanda por penales.

Libération, por su parte, tituló "legendarios", con una foto de Messi festejando y Mbappé mostrando su frustración.

Italia

La Gazzetta dello Sport tituló "Messi, al pie de Dios", con una imagen del capitán argentino con el trofeo en la mano derecha, y al lado otra foto, pero de Diego Maradona en la misma situación durante la coronación en el Mundial de México 86.

Il Corriere dello Sport resolvió su portada con un solo título que dice "MaraDoha", con una foto de Messi gritando uno de los goles argentinos.

España

El diario deportivo Marca tituló "Messi Albicelestial", con una foto del crack rosarino, mientras que AS dice "En el cielo", con Messi levantando la Copa mientras es llevado en andas por Sergio "Kun" Agüero, ex futbolista de la selección argentina.

También El País y El Mundo, los dos diarios de mayor tirada en España, mostraron el triunfo de la Selección como noticia principal de su portada.

Reino Unido

The Sun tituló "En la mano de Dios", con la foto del capitán argentino vestido con la capa obsequiada por los emires y levantando la Copa del Mundo.

The Guardian tituló, por su parte, "La gloria que corona a Messi", mientras que The Independent tituló "El momento de Messi", con una copa del capitán argentino besando la Copa del Mundo.

Estados Unidos

En Estados Unidos, The Washington Post tituló en portada "con una victoria final, Messi finalmente obtiene su merecido". The New York Times tituló "La magia de Messi termina la angustia para Argentina". Y The Wall Street Journal tituló "Messi lleva a Argentina a una victoria en la Copa del Mundo sobre Francia".

Brasil

En Brasil, O Globo, principal medio del país, tituló simplemente "Messi inmortal", mientras que el Folha de Sao Paulo tituló "Messi gana la Copa, la Copa gana a Messi".

México

Con información de Télam