Cuánto sale la camisa que usaron los jugadores de la Selección en los festejos por ganar el Mundial

Los detalles de la novedosa camisa que los jugadores de la Selección utilizaron en los festejos por ganar el Mundial de Qatar 2022. Cuánto sale y cómo conseguirla.

La camisa que utilizaron los jugadores de la Selección en los festejos del Mundial de Qatar 2022 en la caravana llevada a cabo en Buenos Aires hizo furor en las redes sociales. El modelo es similar a la camiseta alternativa que el elenco nacional vistió en el duelo ante Polonia por la tercera fecha de la fase de grupos del certamen en donde ganó 2 a 0 y ya salió a la venta. Sin embargo, por ahora no es nada fácil conseguirla en nuestro país.

Una de las diferencias que tiene con la casaca que usó la "Albiceleste" en la Copa del Mundo es que no tiene el logo de Adidas a un costado ni el escudo de AFA, como tampoco el sol en la parte trasera. El outfit de los campeones del mundo no pasó para nada desapercibido entre la gente que asistió a la celebración, por lo que muchos ya preguntan sobre la mencionada camisa y también el piluso que usaron. La mala noticia es que sólo está disponible en Estados Unidos.

La vestimenta utilizada por los futbolistas de la Selección está disponible en la página web de Adidas, pero no todavía en Argentina. La misma se consigue desde 85 dólares y se espera que en las próximas semanas arribe a nuestro país para que todos los fanáticos que la vieron en los festejos la puedan disfrutar como sus ídolos. Claro que, todavía no hay fecha definida para su llegada, por lo que se mantiene la incertidumbre.

Por otro lado, según trascendió, la camiseta con las tres estrellas estará a la venta a partir del próximo lunes 26 de diciembre. La renovada casaca mantendría el modelo actual, pero se sumará el logro obtenido en el Mundial de Qatar 2022 de la mano de Lionel Scaloni. Mientras tanto, todavía se desconoce cuánto saldrá.

Video: El momento en el que un hincha se tiró al micro en los festejos de la Selección

Un hincha se tiró al micro de la Selección en pleno festejo de los jugadores durante la caravana que realizaron por ganar el Mundial de Qatar 2022. El video del momento se viralizó a los pocos minutos, ya que el fanático cayó dentro del móvil que trasladó a los campeones del mundo hacia Parque Roca para luego sobrevolar la Ciudad de Buenos Aires y volver al predio de la AFA. La imagen preocupante se dio tan solo unos segundos después con otro hombre que se arrojó desde uno de los puentes.

Si bien los propios futbolistas hacían señas para que esto no suceda cuando veían que el simpatizante estaba a punto de tirarse, igualmente lo hizo y casi ocasiona una tragedia. El segundo hincha que trató de caer dentro no lo logró, pisó en la parte trasera, no logró hacer pie, rebotó y cayó al asfalto. Claro que, esto generó la sorpresa de las miles de almas que acompañaron al equipo en lo que fue el viaje por la Autopista Richieri antes de volver a Ezeiza.