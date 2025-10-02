Talleres vs Belgrano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura

A partir de las 16:45 (hora Argentina) el próximo domingo 5 de octubre, Belgrano visita a Talleres en el Estadio Mario Alberto Kempes, por el duelo correspondiente a la fecha 11 del Clausura.
Así llegan Talleres y Belgrano
El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.
Últimos resultados de Talleres en partidos del Clausura
Talleres ganó el encuentro previo ante Sarmiento por 1-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 2 derrotas y 2 empates, han vencido su valla 5 veces y logró marcar 2 goles a favor.
Últimos resultados de Belgrano en partidos del Clausura
Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Belgrano y Barracas Central, con un marcador 1-1. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Marcó 5 goles al rival y le han convertido 6 tantos en esos cotejos.
El conjunto local ganó 1 partido y empató 4 en sus últimos 5 partidos disputados en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 30 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y terminó en empate a 1.
Facundo Tello Figueroa es el árbitro designado para controlar el partido.
Fechas y rivales de Talleres en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 12: vs Gimnasia: 11 de octubre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Platense: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Belgrano en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 12: vs Estudiantes: 11 de octubre - 21:15 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Unión: Fecha y horario a confirmar
Horario Talleres y Belgrano, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
- Colombia y Perú: 14:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
- Venezuela: 15:45 horas